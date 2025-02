Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vaker fraude via Booking.com, dit is de gemiddelde schade per persoon

Booking.com is een populaire website om accommodaties en activiteiten te boeken, maar dat gaat, zo blijkt nu, niet altijd goed. Er zijn meer meldingen gemaakt van oplichting en de schade die reizigers daarbij lijden stijgt ook.

Fraude via Booking.com

Het Algemeen Dagblad kwam vanochtend met het oplichtingsnieuws over Booking.com: de Fraudehelpdesk ontving in 2024 101 meldingen over Booking.com. Bij die organisatie houden medewerkers verschillende vormen van fraude bij. In 34 van de gevallen was geld gestolen, zij verloren gemiddeld 854 euro per persoon. In 2023 kwamen er slechts dertig meldingen binnen. Toen was er in dertien gevallen sprake van geldverlies, 484 euro per persoon. Er is dus een stijging te zien in het aantal oplichtingsgevallen én in de geleden schade.

De meeste meldingen van fraude waren afkomstig van reizigers die via Booking.com een accommodatie hadden geboekt en daarna een vals bericht ontvingen via het platform. Deze berichten waren afkomstig van oplichters, die zich voordeden als bijvoorbeeld de eigenaren van de accommodatie of als medewerkers van Booking.com. De oplichters vroegen daarna om een verificatie van betaal- of persoonsgegevens, specifiek met het doel om geld van de vakantiegangers te stelen. Het gebeurde dan ook dat reizigers per ongeluk hun creditcardnummers gaven aan deze mensen.

Alert op ongewone verzoeken

Aan het AD geeft een woordvoerder van het Nederlandse deel van Booking.com advies aan consumenten als het gaat om fraude. Wees vooral alert als je een verzoek krijgt van (wat lijkt op) de aanbieder van je accommodatie, zeker als het een ongewoon verzoek is.

„Als een nieuwe accommodatie op ons platform een verzoek lijkt te doen om een reservering te bevestigen of een betaling buiten Booking.com uit te voeren, raden we klanten ten zeerste aan geen persoonlijke of financiële gegevens te verstrekken. Klanten moeten in deze situaties onmiddellijk contact opnemen met onze klantenservice, die 24/7 beschikbaar is om verdere ondersteuning te bieden en passende actie te ondernemen.”

