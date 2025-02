Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lekker slapen in het vliegtuig dankzij deze gordelhack? ‘Heel gevaarlijk’

Goed kunnen slapen in het vliegtuig is voor veel mensen een flinke uitdaging. Waar laat je je benen en hoe leg je je hoofd neer zonder je nek te verrekken? De viral gordelhack leek dé oplossing te zijn, maar experts waarschuwen voor de gevaren ervan.

Om zo aangenaam mogelijk te reizen zette Metro onlangs de beste vliegtips van een reisexpert op een rijtje. Deze TikTok-hack had er op het eerste oog ook zo aan toegevoegd kunnen worden: trek je knieën op, plaats je voeten op de zitting en doe de gordel om je enkels. Zo zit je stevig, en kan je je hoofd op je knieën leggen. Probleem opgelost, zou je denken. Toch is deze hack minder onschuldig dan het lijkt, waarschuwen experts.

Gordel ter bescherming

Zo liet Sara Nelson, de voorzitter van de Association of Flight Attendants-CWA (AFA) weten aan CNN dat deze houding en gordelhack ‘heel gevaarlijk’ is. „De gordel is ontworpen om laag en strak om je heupen te zitten. Dit is de beste manier om je te beschermen tijdens turbulentie, een noodlanding of een ongeluk”, aldus Nelson.

„Dit is niet alleen bedoeld voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van een ander. Als je niet goed vast zit, is de kans groot dat je iemand anders pijn doet in het geval van turbulentie.” Bovendien benadrukt ze dat het dragen van de gordel op deze manier, tegen regels is.

Ook wordt er op de video’s gereageerd dat het gezondheidsgevaren met zich mee kan brengen. Zo wordt er op diverse plekken gesuggereerd dat het trombose kan veroorzaken.

‘Voorzichtig zijn’ met gordelhack

Of dat daadwerkelijk een verband is, is niet duidelijk, zegt hematoloog en universitair hoofddocent Nathan Connell tegen CNN . „Of deze reishack specifiek tot trombose kan leiden is moeilijk te zeggen. Maar ik zou voorzichtig zijn met alles wat de bloedsomloop bemoeilijkt. Dat kan wel leiden tot een grotere kans op trombose.”

„Als je voeten vast zitten tijdens turbulentie of een noodgeval, dan kan dat leiden tot been- of enkelletsels. Die kunnen op hun beurt ook weer leiden tot trombose.”

