Het reisbureau maakt een comeback, met Gen Z als drijvende kracht

Het reisbureau ten dode opgeschreven? Volgens De Telegraaf is het fenomeen juist bezig met een terugkeer onder de jonge generatie.



De jongere generatie kan best zelf via het internet een reis boeken, en dus is een reisbureau overbodig, is doorgaans de gedachte. Maar aan zelf boeken blijken toch nadelen te kleven. Het voornaamste probleem is dat het veel tijd kan kosten. En daar komt een reisbureau weer om de hoek kijken als mogelijke oplossing.

Over Generatie Z bestaan wel vaker misvattingen. Je zou bijvoorbeeld misschien verwachten dat deze generatie minder wil vliegen vanwege het klimaat dat verandert. Toch denkt een ruime 60 procent van generatie Gen Z dit jaar het vliegtuig te pakken voor een reis.

Reisbureau om specefieke redenen handiger

Een ticket voor een weekendje weg naar Mallorca boekt men wel zelf, zegt Aage Dünhaupt, van reisconcern TUI Group tegen de krant. „Maar we zien een nieuwe trend, waarbij Gen Z iets op Instagram of TikTok ziet dat zich niet eenvoudig laat boeken. Zij zoeken dan een reisspecialist op om precies datgene te regelen dat helemaal ’Insta’ is.”

Ook met grotere groepen is een reisbureau „handiger dan in je eentje urenlang achter de computer te hangen om het juiste hotel en bijbehorende activiteiten zoals een yogaklasje te vinden”.

🏖️ Wat zijn populaire bestemmingen voor de vakantie? Top 10 populaire Europese landen van Nederlanders dit jaar: Nederland Spanje Duitsland Frankrijk Italië Griekenland België Portugal Oostenrijk Groot-Brittannië Populairst in Afrika: Zuid-Afrika en Marokko; Noord- en Midden-Amerika: Verenigde Staten en Nederlandse Antillen; Zuid-Amerika: Brazilië en Colombia; Azië: Thailand en Japan. Bron: ANWB Vakantieonderzoek 2025

‘Keuzestress en veel tijd kwijt’

Martine Langerak van Sunweb: „Een deel van de reizigers wil ontzorgd worden. Op internet hebben velen toch last van keuzestress en is men vaak veel tijd kwijt aan al het uitzoekwerk. Een deel van de jongeren wil ook onbezorgd in dat vliegtuig of de bus zitten en weet dat het goed zit, mocht het onverhoopt mis gaan. Dat geldt voor de typische jongerenvakanties naar bijvoorbeeld Spanje, maar ook naar de wintersport of Turkije en zelfs all-inclusive reizen.”

Ook reiskoepel ANVR ziet een jonge generatie terugkeren naar het ouderwetse reisbureau. Volgens Hanita van der Meer raden ouders het hun kinderen aan. „Er worden bij het boeken via het reisbureau ook zekerheden gesteld als het mis gaat.” Mocht een vakantie onverhoopt niet kunnen doorgaan, dan kunnen reizigers (een deel van) hun geld terugkrijgen.

