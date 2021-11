Tips voor je vakantie op Curaçao: natuur en cultuur

In een eerder artikel vertelden we je al dat een vakantie op Curaçao uit zoveel meer kan (misschien wel moet) bestaan dan een all-inclusive resort dat je niet verlaat. We tipten leuke eettentjes, waar je het beste kunt snorkelen en plekken om goed tot rust te komen. Maar we moeten de natuur en cultuur van Curaçao zeker niet vergeten. Daarom hierbij ook een aantal tips voor als je meer die kant op wil gaan.

Eerder vertelde Metro je al wat je moet regelen voor je reis naar het eiland.

Vakantie op Curaçao: tips voor de natuur en cultuur

Natuur

Op Curacao komen natuur-liefhebbers goed aan hun trekken. De kustlijn is prachtig, vooral bij zonsopkomst (het vroege opstaan is het dubbel en dwars waard), maar wat je misschien niet zou verwachten, is dat er ook ongelooflijk veel groen is. Zo vind je er het Christoffelpark, in het westen van het eiland, of zoals de bewoners zeggen, Bandabou. In het Christoffelpark kun je een jeepsafari doen, waarbij een gids vol kennis en passie je meeneemt, het park door. Je leert over dingen met diepe culturele betekenis, maar ook over de geschiedenis van het eiland, hoe het ontstaan is en hoe het zich blijft ontwikkelen. Hier zie je evolutie met het blote oog.

Even verderop zit Shete Boka, met het Boka Pistol. Dat is een soort inham in de kust, waar de golven inslaan en het water omhoogduwen alsof er een pistool afgaat. Een korte, krachtige waterval, maar dan omhoog in plaats van omlaag. En omdat het water ongelooflijk blauw is, levert dit hele mooie plaatjes op.

Curaçaose cultuur

Planten die allerlei ziektes helen, je oppeppen of je reinigen. Daar geloven veel Curaçaoënaars heilig in, en als je ziet wat hier allemaal groeit, ben je binnen no time overtuigd. Brandnetelthee werkt reinigend en zuiverend, aloë vera gebruiken ze voor een verbeterde weerstand en stoelgang en meer energie, de kadushi (cactus) tegen vermoeidheid en stijfheid. Bij Den Paradera barst het werkelijk van de natuur en de medicinale kruiden. Als je daar meer over wil leren, samen met de culturele betekenis van deze planten, doe je er goed aan een rondleiding te volgen tijdens je vakantie op Curaçao. Een lokale gids leidt je door de tuin en vertelt met oprechte passie (dat voel je) wat de planten doen en hoe je ze zelf kunt gebruiken.

Op Curaçao was, zoals op zoveel plekken in de wereld, ook slavernij. Wat daarvan over is gebleven, zijn onder meer veel landhuizen. Daarin verbleven de plantage-eigenaren, die het geld dat ze ‘verdienden’ veelal staken in hun huis. Het resultaat daarvan zijn grote, imposante huizen midden in natuurgebieden. In veel van deze huizen kun je een rondleiding volgen, of rondlopen in de omringende tuin. Zo gebruik je je vakantie op Curaçao ook om iets te leren over het verleden van het eiland.

Nog zo’n ding uit het slavernijverleden zijn de zoutpannen. Hier werd tot rond de jaren 70 (toen inmiddels zonder slavernij uiteraard) zout gewonnen en daarna verkocht. Vroeger werd het zelfs het witte goud genoemd, omdat het enorm kostbaar was. Bij Landhuis Jan Thiel zit zo’n zoutpan, en de slaveneigenaar had vanuit zijn ‘villa’ perfect zicht op de slaven. Tegenwoordig kun je picknicken bij de zoutpannen, wat een geweldig uitzicht oplevert. Terwijl de zon ondergaat, geniet je van overheerlijke hapjes, een ijskoud wijntje en goed gezelschap. De beheerder van het landhuis maakt met alle liefde een goed gevulde picknickmand voor je klaar.

Als je nu niet het meeste haalt uit je vakantie op Curaçao, dan weten wij het ook niet meer.