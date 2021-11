Vakantieplannen? Dit zijn de tien mooiste reisbestemmingen voor 2022

Sta je op het punt om reisplannen te maken voor 2022? Wellicht is het een idee om een van de onderstaande reisbestemmingen te overwegen. Volgens Lonely Planet, de bijbel onder de reisgidsen, zijn namelijk deze landen een aanrader voor het aankomende jaar.

Onder reizigers is de Lonely Planet een populaire raadgever. De Britse Tony en Maureen Wheeler schreven in 1973 hun eerste gids met de titel: Across Asia on the Cheap. Daarmee zetten zij de eerste stap in hun reeks aan reisboeken en hun uiteindelijke wereldwijd bekende Lonely Planet.

De mooiste landen voor 2022 volgens Lonely Planet

Na anderhalf jaar van lockdowns en coronamaatregelen is de drang naar vakanties en reizen wellicht nog wel veel groter dan daarvoor. Hoewel het iedere keer de vraag is wat voor reisadvies geldt per bestemming na de afgekondigde maatregelen, lieten de makers van Lonely Planet zich niet tegenhouden. Ze brachten het boek Best in Travel 2022 uit. Met de ultieme aanraders voor reisbestemmingen in 2022. We geven je alvast een voorproefje.

Tom Hall, een belangrijke werknemer van Lonely Planet, vertelde over het nieuwe boek in een persverklaring. „Na een gedwongen onderbreking is het tijd om die lang uitgestelde reisplannen van de plank te halen en ze te realiseren.”

Wellicht dit jaar niet de Spaanse Costa Brava of de Franse Côte d’Azur, maar wat dacht je van Oman of Malawi? Volgens Hall bieden de samengestelde lijsten van Lonely Planet een mooi inkijkje in alle variatie en diversiteit over de hele wereld. We belichten de top 10 van de ultieme reisbestemmingen voor het komende jaar.

Top 10 reisbestemmingen

10. Egypte

Het land van farao’s, piramiden, woestijnen en kamelen, dat grenst aan de wateren van de Middellandse zee. Egypte staat bekend om de droge Sahara tot aan de vruchtbare oevers van de Nijl. Mocht je overwegen een reis naar Egypte te maken, houd dan rekening met het woestijnklimaat. Daardoor zijn er grote verschillen tussen dag en nacht. In de hete zomer van mei tot oktober stijgen temperaturen ver boven de 30 graden uit. Met in de nacht temperaturen van 10 tot 15 graden.

De geschiedenis van Egypte is net zo lang als die van de mensheid zelf en gaat duizenden jaren terug. Het Oude Egypte is nog steeds terug te vinden in het land, zoals bij de Piramiden van Gizeh en de Sfinx.

9. Malawi

Het Afrikaanse Malawi staat ook op de lijst en is niet echt een toeristische trekpleister. Des te meer reden om het land te bezoeken, volgens Lonely Planet. Het gigantische Lake Malawi en de uitgestrekte natuur zijn een attractie op zich. Maar ook typische Afrikaanse ervaringen als safari’s en het spotten van wilde dieren zijn volgens de gids een aanrader. Het land wordt ook wel het ‘Warme hart van Afrika’ genoemd en reizigers vertellen vaak dat inwoners erg gastvrij zijn.

8. Nepal

Het Aziatische Nepal ligt in het Himalayagebied en is onlosmakelijk verbonden met de beruchte Mount Everest. Het geboorteland van Boeddha kenmerkt zich door hoge bergen en tempels. Nepal kent een enorme etnische diversiteit, met 125 volkeren met verschillende culturen. Dit zorgt voor een kleurrijk aanbod van tradities en mensen. Ook het spirituele karakter van het land zorgt ervoor dat Nepal een populaire reisbestemming is.

7. Oman

Woestijnen, oase’s en meer imposante natuur vind je in het Arabische Oman. Het land ligt in het Midden-Oosten en ook Oman is nog vrij onontdekt door de grote toeristenmassa. Je vindt er historische bouwwerken in de steden tot aan grote zandvlaktes in de woestijnen. Het land leent zich perfect voor de ultieme 1001 nacht-ervaring.

6. Anguilla

Wellicht gaat er niet gelijk een lampje branden, maar dit eiland is er volgens Lonely Planet eentje voor op de bucketlist. Anguilla ligt in de Caribische zee en behoort tot de Kleine Antillen. Het is een oorspronkelijke kolonie van Engeland en valt nog steeds onder de Britse overzeese gebieden.

De Caribische stranden, kleurrijke onderwaterwereld, tropische temperaturen en het luxueuze aanbod aan hotels en restaurants maken het eiland een reisparadijs. Daarnaast reis je gemakkelijk naar eilanden als Sint Maarten en Sint Barthélemy, die best dichtbij zijn. Dus wellicht in 2022 een keer wat anders dan Curaçao?

5. Slovenië

Dat het oostblok parels van reisbestemmingen heeft, was al wel bekend. De natuur, bergen, blauwe wateren en historische steden trekken inmiddels heel wat bekijks. Maar volgens Lonely Planet mag je Slovenië niet overslaan. Het land kenmerkt zich door een mengelmoes van een Balkan-, mediteraans- en Alpengevoel.

Het land is verhoudingsgewijs niet gigantisch groot en daardoor kun je in korte tijd veel van Slovenië zien. Van het meer van Bled tot aan hoofdstad Ljubljana. De bekende Michelin-restaurantgids reikte dit jaar sterren uit aan zeven restaurants in Slovenië. Lekker eten kun je daar dus ook. Metro schreef al eerder over de beste restaurants ter wereld.

4. Belize

Misschien ook niet bij iedereen bekend, maar Belize ligt in Midden-Amerika, aan de grens van Mexico en Guatemala. Hoewel officieel de Britse koningin Elizabeth II staatshoofd is van Belize, staat het land bekend om de Maya-ruïnes, Caribische wateren en natuur. Het Belize Barrier Reef is een van de mooiste onderwaterlandschappen ter wereld en vergelijkbaar met het bekende Great Barrier Reef in Australië.

3. Mauritius

Vlakbij het Afrikaanse Madagascar ligt het eiland Mauritius. Het land ligt vrij geïsoleerd, waardoor bepaalde planten- en diersoorten alleen hier voorkomen. Op Mauritius zijn zowel Europese als Afrikaanse invloeden te herkennen en inwoners spreken veelal Engels of Frans.

2. Noorwegen

Noorwegen doet het op veel lijstjes erg goed. Naast dat ze hier bekend staan om hun welvaart en geluk, zijn ook de schoolsystemen en de overheidsaanpak vaak een voorbeeld voor andere landen. De bosrijke omgeving, fjorden, gletsjers en meren dwingen reizigers om de natuur in te trekken. Het Noorderlicht, ijshotels en huskytochten: je vindt het allemaal in Noorwegen.

1. Cook-eilanden

Helemaal aan de andere kant van de wereld, vlakbij Nieuw-Zeeland, ligt de Cook-eilandengroep. Deze vijftien kleine eilandjes worden bedekt door bergen, jungle, lagunes, watervallen en parelwitte stranden. Het grootste eiland is Rarotonga, maar alle eilandjes lenen zich perfect voor snorkelen, duiken en watersport.

Top 10 voor een stedentrip in 2022

Overweeg je nog een stedentrip voor 2022? Loney Planet koos de onderstaande steden uit als echte aanraders. En sommige had je waarschijnlijk nog niet eerder overwogen voor een stedentripje.