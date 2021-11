Ontsnap de drukte en ontdek Sant Antoni de Portmany (Ibiza) in het laagseizoen

Een reisje naar het eiland Ibiza: dan denk je al snel aan mooie stranden, heerlijk eten en prachtig Spaanse architectuur. Maar ook aan drukte. Veel drukte. Onze tip: verken een ander deel van het eiland, namelijk Sant Antoni de Portmany (Sant Antoni voor locals), in het laagseizoen. Want je zult zien: ook in april, mei, september, oktober of november is het heerlijk weer. En dankzij de rust kun je veel meer zien. We geven je wat tips.

Sant Antoni zit (op de kaart) zo ongeveer tegenover Ibiza-stad als je kijkt naar het eiland Ibiza. Maar wanneer je de bijna drie uur durende vlucht die kant op neemt, moet je dit plaatsje zeker niet overslaan. Met zijn mooie havens, prachtige zonsondergangen én verrukkelijke eten is het totaal geen straf om hier een week (of langer) door te brengen.

Besluit je richting Sant Antoni te gaan, dan is het een aanrader om te slapen in het Stic Urban Hotel. Binnen een paar minuten lopen ben je in de haven, met allerlei lekkere eettentjes én een prachtig uitzicht. In het hotel zelf vind je ruime kamers en een heel fijne spa met meerdere zwembaden, een sauna en een hammam. Zo kom je lekker tot rust tijdens je enerverende vakantie.

Tips voor een vakantie in Sant Antoni de Portmany

Tapas, gastronomisch of authentiek: eten

Zorg er in ieder geval voor dat je flink ruimte hebt, zowel in je agenda als je maag, om te eten als je Sant Antoni de Portmany bezoekt. Want dat doen ze daar goed. Van tapas naar een luxe 7 gangen-diner of juist authentieke paella: het is er allemaal. Als je de creaties van één van de beste chefs van de Balearen wil proberen, kun je restaurant Es Ventall niet overslaan. Daar proef je in meerdere gangen creatieve hapjes, elk met een bijpassende wijn erbij. Er is veel te proeven, maar na afloop zit je precies goed vol.

En lekker eten in combinatie met een topuitzicht? Ga dan naar Hostal la Torre, dat bekendstaat om de zonsondergangen. Je kijkt uit over de zee, omdat je op een soort heuvel zit met een kleine uitbouw. In het naseizoen (oktober, november) gaat de zon precies zo rond (Nederlandse) etenstijd onder. Hier eet je fijne tapas, die authentiek smaken. Tip: de tequila is hier ook lekker (nooit gedacht dat ik dat zou zeggen), dus sla een klein glaasje zeker niet over.

Voor de fijnproevers onder ons vind je in Sant Antoni ook Es Tragón, een restaurant met een Michelinster. Verwacht innovatief eten dat precies goed op smaak is (want hoe anders krijg je een Michelinster?). Ook dit restaurant verdient het om op je lijstje te staan.

In de haven van Sant Antoni vind je Es Nautíc, met als specialiteit vis en zeevruchten. Aanrader: de paella. Goed op smaak, met schelpdieren of vis, of vlees, net wat je wil. En een strandtent kan natuurlijk ook niet ontbreken. Maar in Sant Antoni vind je geen strandtenten zoals in bijvoorbeeld Scheveningen, nee, ze zijn een heel stuk mooier. Bij Cala Gracioneta kun je lekkere salades, calamares en sangria verwachten. En dat alles met een uitzicht over de (helblauwe) zee.

Tips voor activiteiten in Sant Antoni

Omdat het op het eiland Ibiza het overgrote deel van het jaar lekker weer en zonnig is (met zelfs eind oktober een temperatuur van rond de 20 graden), is het hier prima vertoeven. Niets lekkerder dan activiteiten ondernemen in de buitenlucht. En omdat Sant Antoni een mooie haven heeft, leent deze plek zich dus ultiem voor een boottochtje. Sla ook zeker aquarium Cap Blanc niet over, een grot die is omgetoverd tot aquarium. Hier zie je onder meer grote roggen, kleine haaien en wie weet zelfs een zeeschildpad. Een Nederlandse vrouw runt het met oprechte liefde voor de zee en de dieren daarin.

Een tour op een (elektrische) mountainbike is misschien niet iets waar je meteen aan denkt bij dit Spaanse eiland, maar zeker wel een goede manier om de omgeving te verkennen. Het is hier en daar wat heuvelachtig, maar omdat het een e-bike is, red je dat makkelijk. Onderweg kun je stoppen bij een van de vele authentieke restaurantjes. Niet te veel sangria drinken dan, hè.

En tot slot een activiteit waarbij je wél veel mag drinken (en genieten): een wijnproeverij. Slecht weer komt niet veel voor op Ibiza, maar is dat wel het geval, is een wijnproeverij een goede manier om alsnog het meeste te halen uit je vakantie. Bijvoorbeeld bij Can Rich, van een Nederlands stel. Van tevoren krijg je een rondleiding door de wijnmakerij, bij goed weer wandel je ook een stukje door de wijngaard. De wijnen en de hierbas – de lokale anijslikeur – zijn verrukkelijk.

Bezienswaardigheden

In en rond Sant Antoni zijn ook meer dan genoeg bezienswaardigheden, zoals de natuur. Bijvoorbeeld de stranden Cala Gracio en Cala Gracioneta (de kleinere versie), die je bijna direct naast elkaar vindt. Het water is felblauw en ook eind oktober nog heerlijk om in te zwemmen. Dat zal in april of mei niet veel anders zijn. Bij Cala Gracioneta vind je ook de ‘strandtent’ die we hierboven noemen.

Voor de liefhebbers van architectuur is dit gebied ook prachtig. Zo vind je er de karakteristieke witte kerkjes, bijvoorbeeld in San Rafael. Vanuit daar heb je een prachtig uitzicht over Ibiza-stad. Maar ook in bijvoorbeeld Santa Agnès zitten een paar pareltjes. In Sant Antoni kun je scooters huren, en daarmee van punt naar punt cruisen.

Ibiza het eiland van de influencers? Welnee, het is het eiland van lekker eten, prachtige zonsondergangen en geweldige natuur. En in Sant Antoni de Portmany zit je dan sowieso goed.