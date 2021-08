Deze ingenieuze kampeerfiets is vervoer én verblijf ineen

Met de fiets op vakantie en kamperen onderweg? Het kan straks wellicht een stuk makkelijker. Een slimme Duitse uitvinder bedacht namelijk een kampeerfiets, The Cercle genaamd. Oftewel een fiets en tent in één.

Kamperen is misschien niet voor iedereen weggelegd. Maar er zijn ook echte diehards die een kampeertrip doen per fiets. Dat betekent wel dat de fietsende kampeerders vaak bepakt en bezakt op vakantie gaan. Juist voor deze reizigers biedt deze transformerende fiets mogelijkheden.

Kamperen met deze luxe fiets

Het bedrijf Cercle The World produceert de ultieme kampeerfiets, die speciaal voor de vakantie van alle gemakken is voorzien. De Duitse Bernhard Sobitta is het geniale brein achter het ontwerp. Hij bedacht het idee voor The Cercle in 2019. In eerste instantie bedacht hij een fiets met een hangmat-functie. Dat idee kreeg een iets luxere variant. Het voornaamste doen van Sibitta was het creëren van een ‘thuis’ voor de vakantiefietsers. „Het knusse gevoel van thuis zijn, waar je ook ter wereld heen fietst”.



Want het vervoersmiddel is namelijk van alle gemakken voorzien. In het midden zit een grote multifunctionele cirkel die de gebruiker kan uitklappen. Dit zitgedeelte kan dienen als stoel of bed. Zo kan de Cercle-gebruiker werken, ontspannen én slapen tijdens de vakantie. Aan de cirkel is ook een zeil bevestigd, dat de fietsende kampeerder kan gebruiken als tent. Zo blijft het bed droog.

Duurzaam en milieuvriendelijk op vakantie

Maar de fietsers kunnen ook koken op het voertuig en hun bagage kwijt aan de voor- en achterkant. Dit milieuvriendelijke vervoersmiddel heeft alles wat de moderne reiziger nodig heeft. Een vakantie per fiets is hartstikke duurzaam.

Het voertuig zit nog in de testfase en is dus nog niet te koop, maar het bedrijf geeft op hun social media kanalen alvast een voorproefje. En het ziet er veelbelovend uit. De bedenker wil in 2022 een grote testrit maken door verschillende landen om zo ervaringen op te doen. En deze uiteindelijk weer te gebruiken voor The Cercle 2.0. Fijne vakantie!