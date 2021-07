Op vakantie naar Griekenland of de Algarve? Opletten op extra regels

Op vakantie gaan naar het buitenland, levert vooraf nogal wat speurwerk naar de coronamaatregelen ‘ter plaatse’ op. Ze veranderen nog weleens of Nederland past het reisadvies aan. Morgen gebeurt dat weer in Griekenland en de Algarve in Portugal.

Wie lekker wil gaan stappen in Griekenland, krijgt te maken met nieuwe regels in de horeca. Ga je op vakantie naar de Algarve? Het reisadvies wordt door de besmettelijke Delta-variant van het coronavirus op oranje gezet. Ondertussen kiezen veel Nederlandse toeristen voor de eigen auto in plaats van het vliegtuig. Zo omzeilen zij, in hun ogen, de regeltjeswirwar die corona de hele zomer oplevert.

Strengere maatregelen bij vakantie Griekenland

In Griekenland gelden vanaf mogen weer strenge coronamaatregelen in restaurants, cafés en nachtclubs. Dergelijke plekken worden in verband gebracht met een scherpe toename van het aantal besmettingen, vooral onder jongeren. Bezoekers mogen alleen zitten en er wordt een plafond aan het aantal gasten gesteld. Eigenaren kunnen bij een eerste overtreding boetes tot 5000 euro of tijdelijke sluiting tegemoetzien.

Het aantal nieuwe besmettingen in het populaire vakantieland verdubbelde ruim, binnen een week. Dinsdag waren het er bijna 1800. Vorige week schommelde het tussen de 600 en 700. De gemiddelde leeftijd van degenen die nu ziek zijn is 27 jaar. Honderden besmettingen en worden gelinkt aan uitgaanstenten, aldus de gezondheidsautoriteiten. Zij maken zich zorgen over de Delta-variant. „De nieuwe noodmaatregelen moeten zorgen voor een vrijere en veiligere zomer voor iedereen.” Bijna vier op de tien van de bijna 11 miljoen Grieken zijn volledig gevaccineerd.



Reisadvies vakantie Algarve naar oranje

Het reisadvies voor de populaire vakantieregio Algarve in Portugal ‘springt’ morgen van geel naar oranje. Dat betekent dat er alleen noodzakelijke reizen mogelijk zijn, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Reizigers die nu in de Algarve zijn, moeten bij terugkeer naar Nederland een vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs laten zien. Zij hoeven niet meer in thuisquarantaine. Voor de rest van Portugal geldt een geel reisadvies. Alleen in Lissabon en de regio daaromheen gold al code oranje.



RIVM blijft monitoren in Europa

„De coronacijfers in Europa dalen gestaag. Veel Europese landen hebben een geel of groen reisadvies. Maar het virus is nog niet weg”, zegt het ministerie. Zo ziet het RIVM oplopende besmettingen in onder andere de Spaanse regio’s Catalonië, Andalusië en Valencia. Het reisadvies voor het vasteland van Spanje is en blijft oranje.

Volgens het ministerie monitort het RIVM de situatie op de Canarische Eilanden en de Balearen in Spanje nauwlettend. Daar geldt nu een geel reisadvies. Dat geldt ook voor Cyprus en het gele deel van Portugal.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat reizen in deze tijden een risico blijft. „Het is verstandig om het hele reisadvies te lezen en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.” Op de website van de Rijksoverheid vind je alle coronamaatregelen en reisadviezen op een rij.