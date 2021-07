Op vakantie naar het buitenland? Let op de opmerkelijke verkeersregels

Met de auto op vakantie gaan is dit jaar populair. Dat is niet zo raar in de tijd van corona. Veel vakantiegangers laten drukke vliegvelden en bijbehorende voorwaarden over coronatesten graag even links liggen. Let echter wel op: laat je niet verrassen door opmerkelijke verkeersregels in het buitenland.

Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa veranderen de coronamaatregelen geregeld. Dit kan voor problemen zorgen als je met de auto op vakantie gaat. En dat doen velen, zo liet eerder onderzoek al zien. Door de regeltjeswirwar stapt de Nederlandse toerist dit jaar vaak in de eigen vierwieler om lekker op pad te gaan.

Vakantie met de auto vol verrassingen

Naast onduidelijkheid over deze maatregelen, kunnen deze zomer de buitenlandse verkeersvoorschriften ook leiden tot verrassingen. Om duidelijkheid hierover te scheppen, heeft beslist.nl belangrijke Ć©n opmerkelijke verkeersregels in de populairste Europese vakantielanden in kaart gebracht. ‘Verrassingen’ geldt hierbij overigens niet als prettige onverwachte gebeurtenis. Er is namelijk ook een lijst aan boetetarieven samengesteld.

Opvallende Europese verkeersregels

In sommige landen is de verkeerswetgeving net iets anders dan bij ons. Zo moet je wanneer je in of door Belgiƫ rijdt altijd een verbandtrommel, veiligheidshesje, brandblusser Ʃn gevarendriehoek(en) in je auto hebben liggen. In buurland Duitsland kun je een bekeuring van 85 euro krijgen als je met een lege tank stil komt te staan op de Autobahn.

RuziĆ«n achter het stuur met medeweggebruikers? Dat is onverstandig om in Spanje te doen. Op het met handgebaren beledigen van een andere chauffeur staat een boete van 80 euro. Ook als je als bestuurder tijdens het rijden te veel bent afgeleid, bijvoorbeeld door te nagelbijten, kun je bekeurd worden met dat tarief. Wie onderweg met iets anders bezig is, zoals het eten van een broodje of het bedienen van het navigatiesysteem, mag – moet – 200 afrekenen. Die boete krijg je zelfs als dat in de file of voor een stoplicht gebeurt. Bij directe betaling (of uiterlijk binnen 20 dagen) krijg je overigens wel 50 procent korting op het boetetarief, ook al zo’n verrassing.



Ga je dit jaar met de auto op vakantie?

Boetes relatief hoog in sommige vakantielanden

Ga jij naar Groot-Brittanniƫ of Noorwegen op vakantie? Vooral dan is het belangrijk dat je je goed aan de plaatselijke verkeersregels houdt. In deze landen moeten namelijk forse bedragen worden betaald bij overtredingen in het verkeer. Zo ben je bijvoorbeeld omgerekend respectievelijk 1167 euro en 666 euro kwijt voor verkeerd inhalen.

In negen Europese landen is een deel van de verkeersboetes hoger dan in Nederland. Dit geldt in Spanje voor het niet dragen van een gordel. In Frankrijk betaal je flink voor snelheidsovertredingen en in Italiƫ voor rijden onder invloed. Als je tijdens je vakantie door de Italiaanse politie wordt gepakt met meer dan 1,5 promille alcohol in je bloed, kunnen de lokale autoriteiten jouw auto zelfs verkopen.

In landen als Finland en Zweden, waar inkomensafhankelijke boetetarieven worden gehantereerd, kan een overtreding flinke gevolgen hebben. Rijden onder invloed en/of meer dan 50 kilometer per uur te hard rijden buiten de bebouwde kom, leidt daar (net als in Nederland) tot een rechtszaak. De hoogtes van boetes voor verkeersovertredingen zijn in Bulgarije en Turkije daarentegen gemiddeld het laagst.

Wil je een beetje voorbereid met de auto op vakantie gaan? Wie weet helpt deze infographic je op weg.



Infographic Verkeersregels door Beslist.nl