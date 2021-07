7 tips: zo ‘overleef’ je richting je vakantie files op zwarte zaterdag

Heb je eindelijk weer een vakantie op de planning staan en ga je met de auto de weg op? Bereid je dan voor op ellendig lange files. Morgen is het zwarte zaterdag op de Europese wegen, en dat geldt ook voor volgende week zaterdag.

Besluit je toch op zwarte zaterdag in de auto richting de zon te stappen? Lees dan deze zeven tips om die vaak monsterlijke files te ‘overleven’.

Files op zwarte zaterdag misschien erger dan gewend

Files op zwarte zaterdag zijn natuurlijk lang (of: héél lang). Anders had het geen ‘zwarte zaterdag’ geheten. Maar morgen en volgende week zaterdag wordt het misschien wel nóg erger dan normaal. Dit omdat de meeste mensen vanwege onzekerheden rondom corona een vakantie per auto verkiezen boven een vliegvakantie. En omdat er maar een paar landen op de coronakaart van Europa groen kleuren, vertrekken straks veel vakantiegangers per vierwieler dezelfde kant op. Ondanks corona kon Frankrijk vorig jaar zelfs een zwarte zaterdag noteren. 900 kilometer file, voorspelde de Franse verkeerspolitie toen al. Dus zet je morgen maar schrap.

De voorspelling is dat morgen en 7 augustus ‘zwarte zaterdagen’ worden. Oftewel: heel veel vakantiefiles. Wil jij hoe dan ook op vakantie, file of geen file, en valt je vakantie precies in die periode? Dan hebben wij zeven tips voor je, zodat je reis in ieder geval zo ontspannen mogelijk verloopt. Want die ontspanning is precies de reden dat je op vakantie gaat toch? Jerry Poel, autoverzekering-expert bij Autoverzekering.nl, zette de tips voor zwarte zaterdag voor Metro op een rij.

De beste tip voor je auto-vakantie: vertrek niet op zwarte zaterdag

1. Inkoppertje

Vertrek niet op zwarte zaterdag. Vaak is het argument om toch te vertrekken dat je aankomt wanneer de reservering van je huisje of campingplek start. De vraag is, begint je vakantie niet een stuk meer ontspannen als je iets later aankomt, maar wel een fijne autorit hebt gehad?

2. Check je airco voor zwarte zaterdag

Check voordat je weggaat of je airco goed werkt. Stilstaan in een file kan erg vermoeiend zijn en je blijft een stuk fitter als het koel is in de auto.

3. Ook niet vergeten: oliepeil

Check het oliepeil voordat je vertrekt. Motorolie zorgt onder meer voor de verkoeling van de motor, zodat die niet te heet wordt. Best belangrijk als je urenlang door de brandende zon richting je vakantie rijdt.

4. Bescherming tegen de zon

Neem een paraplu of parasol mee. Mocht het echt helemaal stilstaan en je wilt de auto uit, dan zorgt de paraplu of parasol voor de nodige bescherming tegen de zon. Het asfalt kan flink warm worden en zo voorkom je dat je oververhit raakt. Neem ook water mee, veel water. Je weet nooit hoelang je in de file staat en hoelang het duurt voordat je bij het volgende tankstation bent om nieuw water in te slaan. Dat geldt natuurlijk ook voor eten. Je wilt niet met zijn allen hongerig in de auto zitten.

Vermaak op zwarte zaterdag, ontspannen op vakantie

5. Heb iets te doen (voor de kids)

Gelukkig is de tijd dat je jengelende kroost op de achterbank zich slechts kon vermaken met een vakantie-doe-boek en het tellen van rode auto’s al lang voorbij. Smartphones en laptops hebben de urenlange reis naar je welverdiende vakantie voor de kinderen een stuk draaglijker gemaakt. Maar toch: zorg voor genoeg vermaak in de auto. Voor jezelf en voor je bijrijders. Puzzelboekjes, stripboeken, Ipads met video’s of series (en een extra opgeladen powerbank), afspeellijsten met je favoriete muziek of een interessante podcast… Alle afleiding is welkom zodat het wachten op zwarte zaterdag iets sneller voorbij gaat.

6. Rijd binnendoor als dit sneller is

Navigatiesystemen zoals Google Maps kunnen heel goed inschatten wat de snelste route is. Met zwarte zaterdag-drukte kan een binnendoor route weleens een stuk sneller zijn, of in ieder geval prettiger. Je rijdt weliswaar extra kilometers en hard rijden is er niet bij, maar dat is nog steeds een stuk prettiger dan helemaal vaststaan. Daarnaast zijn dit soort routes vaak heel mooi en brengen ze je langs schattige dorpjes. Kan je nog een beetje genieten van het uitzicht.

7. Neem genoeg pauze

Rijden is vermoeiend, maar stilstaan in de file net zo. Stop om de twee á drie uur om even de benen te strekken, een kop koffie of koud drankje te halen of voor de nodige toiletpauze. Lekker vroeg op je vakantieadres aankomen zit er op zwarte zaterdag toch niet in, dus dat kwartiertje stoppen kan er ook wel bij. Als je dit vooraf incalculeert, dan valt de aankomsttijd ook niet tegen.

Mocht je nóg meer tips willen: die lees je hier. Namens Metro: heel veel plezier op vakantie en veel sterkte op zwarte zaterdag.