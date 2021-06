Vliegtickets naar Marokko enorm populair, ondanks hoge prijzen én oranje reisadvies

We willen met z’n allen naar Marokko, lijkt wel. Vandaag opende het land de grenzen voor buitenlandse toeristen, en vrijwel direct ontstond een run op vliegtickets die kant op. Dat zegt het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN).

Zelfs nu de prijzen boven het afgesproken maximum stijgen en er nog steeds een oranje reisadvies geldt, willen mensen erg graag naar het Noord-Afrikaanse land. Boekingswebsites zouden zelfs overbelast zijn en bij gespecialiseerde reisbureaus in grote Nederlandse steden staan rijen.

Buitenlandse toeristen zijn dus vanaf vandaag welkom in Marokko, mits zij een negatieve PCR-test bij zich hebben. Die mag niet ouder zijn dan 48 uur. Bij aankomst in Marokko hoef je niet in quarantaine.

Hoge prijzen voor vliegticket naar Marokko

Reisbureaus denken meteen hun slag te kunnen slaan, want ze gooiden de prijzen omhoog. Voor een gezin van vier betaal je zo 4000 euro. Maar de Marokkaanse koning Mohammed VI probeert daar een stokje voor te steken. Op zijn bevel verlaagde de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) de prijzen naar 500 euro per gezin. „Nu is het voor veel mensen aantrekkelijk om te gaan”, zegt Habib El Kaddouri van het SMN.

En hij heeft gelijk: na een vloedgolf van 120.000 reserveringen in 24 uur, crashte de site van Royal Air Maroc gisteren even.



Voor €500 met de hele familie vliegen naar Marokko. Pss, zelfs Hollandse caravan-reizigers maken nu een rekensommetje.. pic.twitter.com/N90FvXyFdX — Tayfun Balçık (@tayfun_balcik) June 15, 2021

Oranje reisadvies, dus quarantaineplicht

Alhoewel je dus niet in quarantaine hoeft als je aankomt in Marokko, moet dat wel als je terugkeert in Nederland. Code oranje geldt nog altijd voor het land. Maar zelfs dat houdt reizigers dus niet tegen, zegt El Kaddouri. „Mensen zijn toe aan vakantie na zo’n lange periode.” Het Offerfeest is ook een belangrijke reden voor de populariteit. Dat feest vindt vanaf 19 juli plaats. Enige onzekerheid wordt volgens El Kaddouri op de koop toegenomen. „De angst om daar te stranden is minder dan vorig jaar. Corona is op zijn retour.”

Veel mensen kiezen er normaliter voor om via Spanje naar Marokko te reizen. Bijvoorbeeld met de auto en dan met de veerboot. Maar vanwege het coronavirus is dat nu niet mogelijk. Dat is de officiële reden, maar de twee landen verkeren al wekenlang in een diplomatieke crisis. In 2019 reisden nog ruim 3,2 miljoen mensen vanuit Spanje per veerboot naar Marokko.



