Eindelijk comfort! TU Delft-student bedenkt vliegtuigdesign met meer beenruimte

Meer beenruimte en comfort als je gaat vliegen: wie droomt er niet van? Een design voor het interieur van een vliegtuig waarin dat mogelijk is, lijkt er nu te zijn in de vorm van stoelen in een dubbeldekker opstelling, in plaats van rijen naast elkaar. De bedenker is een 21-jarige student aan de TU Delft.

Het design – genaamd Chaise Longue Economy Seat Project – is bedacht door Alejandro Núñez Vicente (21). Hij komt oorspronkelijk uit Spanje, maar studeert aan de TU in Delft. Crystal Cabin Awards, waar je terecht kunt voor de laatste trends op het gebied van vliegtuiginterieurs, heeft het design van Núñez Vicente op de lijst staan om een juryprijs te kunnen winnen.

Vliegtuig

Aan CNN Travel vertelt Núñez Vicente dat hij zijn idee opdeed tijdens de reizen die hij door Europa maakte. Uiteraard zat hij Economy Class. Zoals velen stoorde hij zich aan het gebrek aan beenruimte in het vliegtuig, en hij realiseerde zich dat het probleem opgelost kon worden als de stoel voor hem hoger zou zijn. Het idee voor zijn design was geboren.

Bij het design wordt rekening gehouden met het feit dat een luchtvaartmaatschappij zoveel mogelijk mensen wil vervoeren, maar óók met het feit dat mensen een beetje relaxt willen vliegen. Het bagagevak boven de hoofden van de passagiers is in het design weggelaten, zodat er meer ruimte is om stoelen te plaatsen. De handbagage wordt in plaats van de boven de hoofden, onder de stoelen geplaatst in speciale compartimenten.



Beenruimte

Núñez Vicente ontwierp zijn idee voor het Flying-V vliegtuig, dat momenteel ook ontwikkelt wordt op de TU Delft. Volgens de student kan het idee ook geïmplementeerd worden in een Boeing 747, Airbus 330 of elk ander medium tot groot vliegtuig. Zijn idee zou ook al zijn meegenomen in het Flying-V project, waarbij hij zijn eigen visie ook mocht presenteren.

„De onderste rij heeft het voordeel dat passagiers de lounge-ervaring van een bank hebben, omdat ze de benen kunnen strekken, terwijl de bovenste rij een SUV-ervaring biedt, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om de benen te kruisen vanwege de grotere beenruimte,” zegt Núñez Vicente tegen CNN.

Het stoelontwerp biedt ook meer leunhoeken en een verstelbare rugleuning en uitklapbare neksteun, voor meer comfort.

„De huidige economy class is vaak beperkt tot een rechtopstaande of licht liggende positie. Daardoor kunnen passagiers vaak geen comfortabele en ontspannen vliegervaring hebben”, legt Núñez Vicente verder uit.

Geschikt voor pandemie

Hoewel het design van Núñez Vicente al in de maak voor de pandemie, denkt hij dat het ontwerp zich ook uitstekend leent voor deze tijd. „Omdat het design meer ruimte tussen passagiers geeft en ze op verschillende hoogtes geplaatst worden, is het meer geschikt voor vliegen tijdens pandemische tijden”, zegt hij. „Bovendien zijn de stoelstukken zo ontworpen dat ze gemakkelijk verplaatsbaar zijn, waardoor een commercieel vliegtuig kan worden omgebouwd voor vrachtgebruik.”

Prototypes

Núñez Vicente werkt nu samen met zijn TU Delft professoren, Dr. Peter Vink en Dr. Wolf Song, om het ontwerp echt te realiseren. De volgende stap is het ontwerpen van testbare prototypes. „Op dit moment is dit een intern door studenten geleid universitair project, dat nog steeds niet is gepresenteerd aan luchtvaartmaatschappijen. Sommige bedrijven in de lucht- en ruimtevaartsector hebben wel al interesse getoond in het Chaise Longue Economy Seat-project. Er is dus kans op samenwerking in de toekomst”, zegt Núñez Vicente.

