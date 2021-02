Hoe langer de lockdown aanhoudt, hoe meer sommigen het reizen beginnen te missen. Een roadtrip naar het buitenland kan inmiddels al een tijdje niet meer zo gemakkelijk. Maar gelukkig is daar een creatieve (online) oplossing voor bedacht.

Door de coronaciris kunnen we ineens ontzettend veel dingen online doen. Nu dus ook een roadtrip. Mensen die het reizen missen, kunnen via hun scherm genieten van tientallen steden.

Dit is gaaf. Tijdens de lockdown even over de grens kijken en luisteren. Door een willekeurige stad in de wereld rijden met ondertussen de lokale radiozender aan… 😉 https://t.co/HkqQt35O6Z

— Willem Jan de Hek (@wdehek) February 8, 2021