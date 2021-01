Wordt een coronapaspoort straks verplicht om vrij te reizen in de EU?

De EU-leiders komen volgende week via een videoverbinding bij elkaar voor een coronatop. De leiders gaan discussiëren over de mogelijkheid om mensen die tegen corona zijn ingeënt, vrij te laten reizen in de EU. Vooral de zuidelijke vakantielanden willen een coronapaspoort invoeren.

De reden dat deze landen zo enthousiast zijn, is omdat ze toeristen dan weer kunnen verwelkomen in hun land.

Toegang zonder verplichte quarantaine

Het idee is dan dat gevaccineerden reizigers zonder verplichte quarantaine het land in mogen. Ook zou het afleggen van een negatieve Covid-19-test geen verplichting meer zijn. EU-bronnen bevestigen dat de kwestie wordt besproken, maar het ligt nog heel gevoelig. Nog niet iedereen komt namelijk in aanmerking voor het vaccin. Daarom zou zo’n document kunnen zorgen voor discriminatie. Bovendien zijn er ook privacy-bezwaren als het om het zogenoemde coronapaspoort gaat.



Grote twijfels hier over wel of niet vaccineren. Van griepvacinatie steevast griep. Zonder vaccinatie geen griep. Hoe zal dit zijn met coronavacinatie. Het maakt me angstig. Welke risico’s loop je als risicogroep? Welke bijwerkingen? Onbeantwoorde vragen. #welnietcoronavacinatie pic.twitter.com/YdkwAaD8fv — Albertha Postma (@AlberthaPostma) November 20, 2020

Het coronapaspoort een stimulatie voor inenting

Volgens de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zouden mensen daardoor worden gestimuleerd om het vaccin tegen Covid-19 te nemen. Dat schrijft hij in een brief aan de Europese Commissie waarin hij pleit voor een Europees erkend coronapaspoort. Hoewel dit misschien een stimulans voor mensen kan zijn, is er ook het gevaar dat er valse vaccinatiepaspoorten zullen opduiken, zeggen critici.

Nederland terughoudend over coronapaspoort

Volgens een deskundige is ons land nog wat terughoudend als het gaat om het gebruik van een vaccinatiebewijs. Er is bovendien nog grote onduidelijkheid over de duur van de immuniteit na vaccinatie. Daarnaast is het nog onduidelijk of een gevaccineerd persoon nog besmettelijk kan zijn, vindt Den Haag.

De 27 Europese lidstaten overleggen regelmatig met elkaar op verschillende niveaus over de pandemie. Het topoverleg op 21 januari gaat onder meer over de vaccinatiecampagnes en de nieuwe coronavarianten. Of we in de toekomst alleen nog maar met een coronapaspoort kunnen reizen, is nog maar de vraag.

