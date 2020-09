Lekker het water op in eigen land, dé zomertrend van 2020

Nederland is bij uitstek een waterland. Waar tijdens de strenge lockdown in maart en april de watersportsector juist een van de meest getroffen sectoren in Nederland was, is er in de zomer zelf een hoop goed gemaakt.

Nog nooit hebben zoveel mensen besloten het water op te willen, met een bootje, met een stand up paddle (SUP)-board of surfboard, of simpelweg met een opblaaseenhoorn. Het was dan ook een geweldige zomer voor de botensector, zowel de verhuur als de verkoop. De toegenomen drukte op het water betekent echter ook meer kans op ongelukken.

Toerisme in eigen land

Door de ongekende globale ontwikkelingen rondom het COVID-19-virus, hebben veel Nederlanders dit jaar besloten vakantie in eigen land te vieren. En daarbij gaan ze het liefste de natuur in. Er is genoeg te doen en te ontdekken in ons landje!

Na jarenlange trends voor verre vakanties en exotische reizen, blijkt het nu dicht bij huis toch ook goed toeven te zijn. Er heeft een herwaardering plaatsgevonden voor wat Nederland als toeristische bestemming te bieden heeft. Van bosrijk natuurschoon en leuke pretparken, tot de vele plassen, rivieren, kanalen en kilometers kust die je kunt opzoeken.

Bootjes niet aan te slepen

Een boot huren, of er zelfs een kopen, bleek helemaal populair tijdens de afgelopen zomermaanden. Watersportcentra en bootverhuurbedrijven hebben wel even staan kijken van de enorme toestroom aan klanten. Maar ook het peer-to-peer-bootverhuur is enorm gegroeid, waarbij particulieren zelf onderling een boot (ver)huren.

In de meeste jachthavens is geen plekje meer te vinden, omdat booteigenaren met een trailerbare boot, die normaal naar het buitenland rijden met hun vaartuig achter de auto, nu ook gewoon in eigen land het water op gaan. Daarnaast hebben diegenen die nog nooit in een bootje hebben gezeten, zich er ook aan gewaagd, en massaal vaartuigen aangeschaft.

Veel beginners in een bootje

Doordat er in de pleziervaart dit jaar dus veel nieuwkomers te vinden waren, is het wellicht te verwachten dat er meer ongelukken plaatsvinden op het water. Of het nu een rubberbootje is, of een luxe sloep met elektrische buitenboordmotor, het besturen van een bootje vergt toch enige handigheid.

Bijna de helft van alle ongelukken op de binnenwateren van Nederland betreft inderdaad de pleziervaart. Hoewel er hierbij meestal geen lichamelijk letsel optreedt, is er vaak wel materiële schade aan het vaartuig. Het gaat het vaakst mis op de punten waar de beroepsvaart en de recreatievaart samenkomen. Deze trend van toegenomen pleziervaart is niet nieuw, en iets waarvoor onder andere de brancheorganisatie voor watersportbedrijven HISWA, lokale havens en ook Rijkswaterstaat al jaren op de potentiële gevaren wijzen.

Zeker met de toegenomen drukte op het water deze lange coronazomer, is het steeds meer uitkijken geblazen tussen alle andere deelnemers aan het waterverkeer. Hierbij moet bovendien ook nog eens rekening worden gehouden met de coronaveiligheidsregels qua afstand en omgang die overal in de recreatiesector gelden. Hoe houden we het op het water samen leuk?

Veiligheid op het water

Rijkswaterstaat adviseert de recreatievaart met 5 tips voor veilig varen. Het gaat er vooral om om zichtbaar te zijn voor anderen en zelf goed om je heen te kijken. Voor de meeste recreatievaartuigen bestaat er geen vaarbewijsplicht, dit geldt pas vanaf boten die langer dan 15 meter zijn en sneller kunnen varen dan 20 kilometer per uur. Toch wil je er graag op kunnen vertrouwen dat jouw mede(water)verkeersdeelnemers net zo bekwaam zijn en het liefst ook wat ervaring met varen hebben. En dat begint bij jezelf.

Elke boot gedraagt zich anders en ook de condities op het water spelen een grote rol bij het goed kunnen navigeren van een bootje. Stroming en golven zijn bijvoorbeeld zaken waar je op de weg geen rekening mee hoeft te houden en ook het aanmeren (of parkeren) van een bootje werkt anders dan bij een auto. Je helemaal thuis voelen op vier wielen geeft dus geen enkele garantie op het ook goed kunnen navigeren van een vaartuig.

Voor het eerst op de boot

Ga je voor het eerst met een boot eropuit, bereid je dan in ieder geval goed voor. Lees je in over de basisregels voor het vaarverkeer en ga de route na die je graag wilt gaan varen. Kom je onderweg sluizen of bruggen tegen, controleer dan het aangepaste rooster van de bedieningstijden vooraf en plan je tochtje hieromheen. Vindt er veel beroepsvaart plaats in het gebied, houdt hier dan goed rekening mee.

Om echt goed het water op te kunnen en ook relaxter te kunnen varen, is het te overwegen om toch een Klein Vaarbewijs te halen, of een vaarcursus te doen. Zeker als je een boot hebt gekocht, of van plan bent er vaker een te huren, dan kun je hier heel wat aan hebben. Zo kan iedereen veilig van de unieke Nederlandse wateren blijven genieten!

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)

