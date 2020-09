Griekse eilanden code oranje: ‘Je zou morgenochtend maar naar Corfu vliegen…’

Flink balen als je nét acht dagen Kreta hebt geboekt in een mooi viersterren hotel aan het strand. Want vanaf morgen geldt er code oranje. Vakantie valt niet onder noodzakelijke reizen en wordt daarom dringend afgeraden. Onder andere TUI heeft de annuleringsmails al verzonden.

Het reisadvies voor de Griekse eilanden wordt morgenochtend aangepast naar code oranje: alleen noodzakelijke reizen. Daartoe is besloten omdat het aantal mensen dat besmet is geraakt met het coronavirus tijdens hun vakantie op een van de Griekse eilanden flink is gestegen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het schiereiland Peloponnesos en het Griekse vasteland blijven geel, maar let op veiligheidsrisico’s.

Corfu oranje

Twitteraar Chris Verhoef deelde vanavond de mail die hij van TUI ontving. Hij zou morgenochtend om zes uur naar Corfu vliegen, schrijft hij, met een zwaar balende emoji erachter, „Nee!!! Dat is nog erger zeg, wij aanstaande zondag. Wat zal jij de pest erin hebben zeg. En nu?”, reageert een meevoelende Twitteraar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zware klap

Het deels sluiten van Griekenland is de zoveelste klap voor de toch al zwaar getroffen reisbranche, stelt reisorganisatie TUI als reactie op het aangescherpte reisadvies voor de Griekse eilanden.

De huidige reisadviezen maken zonvakanties komend najaar nagenoeg onmogelijk. „Ik vind het vreselijk om te zien dat nu ook de vakantiegangers in Griekenland getroffen worden. Zij, maar ook wij zijn overvallen met dit reisadvies. Een heel nare verrassing, te meer daar er vanuit de ons omringende landen gewoon naar Griekenland kan worden gereisd”, stelt Arjan Kers van TUI Nederland, die eind vorige maand sprak over een andere klap voor het toerisme.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het oranje reisadvies voor Spanje deze week, is een klap voor de reissector. Arjan Kers, managing director van TUI, wil extra steun voor de reisbranche; gezonde bedrijven, die zonder omzet komen te zitten hebben die steun heel hard nodig! https://t.co/LeTthDvVIt — TUI (@TUINederland) August 26, 2020

TUI heeft op dit moment zo’n 6500 reizigers ter plaatse. De meesten zitten op Kreta, Kos, Rhodos en Zakynthos. Alle reizigers die met TUI en Kras op een van de Griekse eilanden verblijven, worden geïnformeerd over het aangepaste reisadvies en de gevolgen hiervan voor hun verblijf.

Lees hier over het coronamysterie in Purmerend

Terugvlucht

De meesten zullen zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke terugvlucht naar Nederland terugreizen. De geplande vluchten gaan voorlopig leeg heen en brengen alleen passagiers terug. Voor reizigers die later, na 15 september, terug zouden keren naar Nederland, wordt op dit moment geïnventariseerd welke vluchtmogelijkheden kunnen worden ingezet om hen ook binnen een week naar huis te halen. Reizigers die nog naar Griekenland zouden vertrekken worden persoonlijk geïnformeerd dat hun reis niet doorgaat, laat TUI weten.

Antwerpen

Mensen die een weekendje door Antwerpen willen struinen, hebben meer geluk. Het reisadvies voor de provincie Antwerpen is aangepast van code oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar code geel (veiligheidsrisico’s). In de stad Antwerpen is het risico op coronabesmettingen nog wel erg hoog. Daarom blijft voor de negen districten in de stad Antwerpen de kleurcode oranje gehandhaafd, aldus het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De stad heeft overigens wel vaker een heel ander soort code geel.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dinsdag code geel in provincie Antwerpen: hevige regenval en kans op wateroverlast https://t.co/XdbvT9tQx0 pic.twitter.com/tkuKQF95wa — Gazet van Antwerpen (@gva) October 29, 2018

Geen zelfquarantaine

Het is niet meer nodig om na een verblijf in de provincie Antwerpen (met uitzondering van de stad Antwerpen) bij terugkeer in Nederland in thuisquarantaine te gaan. Reizigers uit Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland en Limburg worden door de Belgische overheid geadviseerd zich bij aankomst in België preventief te laten testen en 14 dagen in België in zelfquarantaine te gaan.

Eind juli was het reisadvies voor de provincie Antwerpen bijgesteld naar oranje omdat het aantal coronabesmettingen daar fors was gestegen.