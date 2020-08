Veel Nederlanders denken niet meer op vakantie te gaan

Een tripje naar Spanje, een reisje naar Italië of een rondreis door Zweden, één ding is zeker en dat is dat vakanties dit jaar allemaal anders zijn. Veel Nederlanders moesten vakantieplannen halsoverkop omgooien dankzij de coronacrisis.

En nu lijkt het erop dat heel wat Nederlandse werknemers helemaal niet meer op vakantie gaan dit jaar. Waar een stedentripje of weekje weg in de herfst of aan het eind van het jaar steeds normaler wordt, ligt dat in 2020 niet in de lijn der verwachting. Dat komt niet alleen omdat de kans groot is dat ons favoriete vakantieland ineens oranje reisadvies krijg. Ook de situatie op de werkvloer speelt mee.

Lastig vakantie nemen

Eén van de redenen daarvoor is dat er een strakker verlofbeleid lijkt te zijn onder veel werkgevers. Dat zijn de resultaten van een onderzoek dat is uitgevoerd door Acties.nl. Ze ondervroegen ruim duizend Nederlanders over hun vakantieplannen voor de rest van het jaar.

Een kwart van de ondervraagden stelt dat hun werkgever niet heel snel een verlof zal goedkeuren. Vakantie krijgen lijkt daarmee een stuk lastiger te gaan dan voor de coronacrisis. Het verlofbeleid is een stuk strakker geworden in de afgelopen maanden.

Dagen over

Het is niet alleen de schuld van de werknemer dat veel Nederlanders geen vakantie meer verwachten. Eén op de tien werknemers voelt zich veel te schuldig als ze nu een vakantieaanvraag zouden indienen. Twintig procent kan door collega’s niet meer op vakantie. De verlofaanvragen van komende maanden zijn ingediend en goedgekeurd, waardoor de rest nog even door moet buffelen.

Daardoor houden sommigen ook nog wat vakantiedagen over, terwijl die opmaken juist zo verstandig is. Twee op de drie mensen die door de website werden bevraagd, verwacht twee tot drie vakantiedagen over te houden in 2020. Die kunnen meestal gewoon mee naar 2021. Met een beetje geluk kunnen we dan wel wat gemakkelijker een reisje maken naar een ver land zonder (de angst 0m) thuis te komen met corona.

