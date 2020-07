Hiken in Holland #3: de mooiste wandelroutes in Nationaal Park Texel

De wereld zit vol met mooie hiking trails en wandelroutes. Wat nog wel eens vergeten wordt, is dat je in Nederland ook oneindig lang kunt wandelen door de mooiste natuur. In deze serie hiken we langs alle Nationale Parken van Nederland. Aflevering drie: Nationaal Park Duinen van Texel.

Als het kwik boven de 30 graden stijgt, kun je maar het best de verkoeling opzoeken. In Nationaal Park Duinen van Texel zit je dan goed. In tegenstelling tot de andere waddeneilanden is dit eiland bovendien prima te bezoeken voor dagjesmensen.

Nationaal Park Duinen van Texel is om en nabij de 43 vierkante kilometer groot en omvat de duingebieden die op de westkant van het waddeneiland liggen. Het natuurgebied kreeg pas in 2002 de officiële status van nationaal park. Wandelen is hier het summum. Niet alleen in de zomer, maar in ieder seizoen.

Wandelen in Nationaal Park Duinen van Texel

In Nationaal Park Duinen van Texel heb je verschillende wandelroutes van Staatsbosbeheer, die worden aangegeven met gekleurde paaltjes. Gele paaltjes betekenen een doorgaande wandeling. Blauwe paaltjes staan voor een rondwandeling. Groene paaltjes voor een wandeling door een rustgebied, toegankelijk van 1 augustus tot 28 februari. En rode paaltjes geven een natuurpad aan. De mooiste wandelroutes uitgelicht.

1. Wandeling Moksloot (20 kilometer)

Te beginnen bij een route voor de geoefende wandelaar. Je begint bij veerhaven ’t Horntje, om vervolgens via de Moksloot 20 kilometer te wandelen naar Strandpaviljoen Paal 17. Je loopt door prachtige duinvalleien en ruige natuur. Moksloot is het water dat stekelbaarsjes gebruiken om vanuit zee de duinplassen te bereiken. Ook is het een perfect gebied om wadvogels te spotten. De route is alleen te wandelen van 1 augustus tot 28 februari.

2. Wandeling Duinen van Texel en Slufter (15 kilometer)

Je kunt Nationaal Park Duinen van Texel eigenlijk niet bezoeken zonder door de Slufter te wandelen. Dankzij de extreme getijden is dit een levendig duingebied, met zowel begroeide als onbegroeide delen en unieke flora en fauna. Boswachter Erik van der Spek: “Waarom het zeewater hier zo diep het land binnendringt? De duinenrij is ooit doorgebroken en de kracht van de zee was te groot om het gat te kunnen dichten, hoe graag men destijds ook wilde. Ik ben in ieder geval erg blij met deze ‘mislukking’ van toen. De zee en de zilte natuur hebben het hier nog altijd voor het zeggen. Tijdens de vogeltrek zowel in voorjaar als najaar, is het een plek voor allerlei eenden en steltlopers”. Wandeling Duinen van Texel begint in De Cocksdorp en eindigt bij Ecomare. Een groot gedeelte van de route voert je door de Slufter, waar je tegenwoordig ook Konikpaarden kunt spotten.

3. Wandeling Natuurpad Alloo (4,5 kilometer)

Natuurpad Alloo, in korte versie ook te lopen als familiepad, voert je door duin-, bos- en landbouwgebied. Verwacht een bloemrijk grasland en veel weidevogels. Halverwege kun je een bezoek brengen aan een vlindertuin. De hele wandelroute is geschikt voor bezoekers in een rolstoel, blinden en slechtzienden.

4. Korte wandelroutes

Wees gerust, in Nationaal Park Duinen van Texel heb je ook genoeg korte wandelroutes. Lees meer over Familiepad Alloo (2,7 kilometer), De Ploeglanden (2,8 kilometer), De Dennen (3 kilometer), De Horspolders (3,8 kilometer) en De Mient (4,4 kilometer).

Hiken in Holland

