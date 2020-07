Meeste reizigers met voucher willen nog dit jaar op vakantie

Zo’n twee derde van de vakantiegangers die een voucher hebben ontvangen voor een door de coronacrisis geannuleerde reis, gaan die nog dit jaar gebruiken.

Dat meldt reisbrancheorganisatie ANVR op basis van onderzoek van GfK onder duizend reizigers in de tweede helft van juni. Normaal is het vliegtuig het meest gebruikte vervoermiddel, maar na corona lijkt de consument meer de voorkeur te geven aan de auto, zo ziet ANVR.

Velen willen naar het buitenland op vakantie

Bijna de helft van de vakantiegangers met een reisvoucher willen die dit jaar nog gebruiken om een reis naar het buitenland te boeken. Zo’n 11 procent van de reizigers willen hun waardebon inzetten voor een vakantie in Nederland.

Een kwart van de mensen met een voucher wacht tot ze deze kunnen inwisselen voor geld. Dat kan nu in de meeste gevallen niet omdat veel touroperators door de coronacrisis zelf niet veel geld hebben, aldus ANVR. De reizigers die hun geld terug willen, en een reisvoucher met een dekking van het Stichting Garantiefonds Reisgelden hebben, krijgen maximaal na een jaar hun geld.

Van de ondervraagde vakantiegangers past 90 procent zijn boekingsgedrag aan door de coronacrisis. Daarvan geeft 30 procent aan wél te boeken, maar goed te letten op het nemen van gezondheidsmaatregelen. Zo’n 20 procent zegt iets minder te boeken dan anders, en 40 procent stelt boeken nog even uit.

Reizigers beschermen

Frank Oostdam, voorzitter ANVR: „We zien bij reizigers die nog twijfelen over een vakantie dat vooral gezondheidsrisico’s (67 procent) een belangrijke rol spelen en of op de bestemming wel genoeg open is (55 procent). Maar onze reisorganisaties en hun partners houden zich aan allerlei protocollen, zowel op bestemming als er naartoe, om de reiziger zo goed mogelijk te beschermen.”

En ook bestemmingen zijn blij weer toeristen te kunnen ontvangen, ziet Oostdam. „Dus doen zij er alles aan om het hen veilig naar de zin te maken. En voor degene die nog twijfelt omdat zij onzeker zijn over hun terugreis als het virus opleeft op bestemming, is het makkelijk. Zij hoeven er alleen maar voor te zorgen een pakketreis te boeken en de reisorganisatie zorgt zo nodig voor repatriëren; dat hoort erbij.”

