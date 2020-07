La Palma: 7 redenen om dit eiland zonder massatoerisme te bezoeken

Vergeet Tenerife en Gran Canaria. La Palma is de place to be als je toch naar de Canarische Eilanden wil vliegen. Geen massatoerisme, prachtige natuur, lekker eten. Er mag weer gevlogen worden naar Spanje en de bijbehorende eilanden, maar check hoe dan ook even het reisadvies.

La Palma is een ultieme bestemming voor vakantiegangers die van natuur, een rustig vakantieritme en veiligheid houden. Ja, je vindt er ook stranden, die je bijna voor jezelf hebt. Je treft er geen massatoerisme en er zijn nog veel ‘onontdekte plekken’ te vinden.

La Palma, het Canarische eiland zonder massatoerisme

Op dit moment is het op alle Canarische Eilanden wat rustiger, op La Palma is het altijd rustig. Het eiland heeft zijn authentieke karakter weten te behouden. La Isla Bonita, zoals het eiland ook genoemd wordt, is zo’n authentieke plek waar je als bezoeker wordt opgezogen in het relaxte eilandritme. Zeven redenen voor een vakantie hiernaartoe.

1. Het eten

Op La Palma is maar één MC Donalds te vinden. Dat zegt genoeg. Op het eiland ga je voor lekker, ongecompliceerd en lokaal eten, begeleid door een goed glas wijn. En dat voor niet al te veel geld. Je vindt er veel kleinschalige restaurants, vaak door families gerund. Er zijn geen wachtrijen en reserveren is niet nodig. Bij de heerlijke visgerechten of ambachtelijke, lokale kazen krijg je een adembenemend uitzicht op zee of op de wijngaarden cadeau.

2. Nauwelijks all-inclusive hotels

La Palma heeft maar één all-inclusive hotel. Logeren doe je er vooral in kleinschalige hotels of casitas rurales: sympathieke accommodaties met een authentiek karakter. Daar zitten pareltjes tussen, met een huiselijke sfeer die op omringende eilanden nauwelijks meer te ervaren is.

3. UNESCO Biosphere Reserve

Het hele eiland is benoemd tot UNESCO Biosphere Reserve. Het landschap is afwisselend met vulkanen, kliffen, bossen en groene oases. La Palma is een sprookjesachtig mini-continent.

4. Rustige nachten

Er zijn bijna geen discotheken en het nachtleven is rustig en stil, net als het eilandleven zelf. Op heel La Palma vind je slechts twee toeristische centra en die zijn kleinschalig. De musea kun je bezoeken zonder dat je op voorhand tickets moet kopen of achteraan moet aansluiten om binnen te komen. Welkom in een wereld zonder massatoerisme.

5. Relaxt verkeer

Op La Palma is geen sprake van drukte want het is een eiland zonder files, snelwegen en parkeerproblemen. Op La Isla Bonita toer je ontspannen rond met je huurauto, over vrijwel verlaten landwegen.

6. Prachtige natuur en een walhalla voor wandelaars

La Palma staat ook wel bekend als het wandeleiland. Je vindt er maar liefst 1.000 kilometer aan bewegwijzerde wandelpaden en elk stukje van het eiland is anders. Kies voor een klifwandeling, een tropisch laurierbos, de route langs de drakenbloedbomen of over de slapende vulkaan. Je kunt er uren wandelen zonder iemand tegen te komen.

7. Stranden voor jezelf

Op La Palma vind je nog stranden waar je helemaal alleen tot rust kunt komen, zoals Playa Nueva, favoriet bij de surfers. Of Playa de El Faro, een zwart vulkanisch strand omringd met indrukwekkende kliffen en twee vuurtorens. Misschien wel het mooiste en meest verlaten strand is Playa de Nogales: hier vind je alles wat La Isla Bonita te bieden heeft: bergen, wandelpaden, lava, oceaan en groen, veel groen. En vooral: geen massatoerisme.

