GOGO betreurt Albufeira-incident, maar wil geen agentje spelen

GOGO Tours baalt van het incident afgelopen weekend in Albufeira, maar zegt niet de politieagent te gaan spelen. Bovendien zijn reisleiders ook niet welkom in ‘The Strip’, laten ze weten.

‘Holandeses Albufeira’ is sinds afgelopen zondag een veelgebruikte woordencombinatie op Twitter en in verschillende Portugese media. Honderden Nederlandse jongeren of zelfs duizenden, volgens Portugese media, maakten het afgelopen weekend dan ook wel heel erg bont in de Portugese badplaats Albufeira.

Ze dronken en dansten op straat bij verschillende horecagelegenheden en onderlinge afstand was ver te zoeken. De militaire politie kwam ertussen en tientallen jongeren kregen afgelopen zondag een boete omdat zij op straat alcohol dronken. De nationale gendarme beval daarna de sluiting van de zaken.

Die van mij hebben het niet gedaan. Die zijn thuis. #Albufeira pic.twitter.com/IcU2MtG4bF — marije mansfeld (@marijemansfeld) July 8, 2020

Viraal

In Portugese media worden video’s gedeeld van de drukte zondag. die inmiddels viraal gaan. „De situatie dreigde uit de hand te lopen toen honderden jonge Nederlanders samenkwamen, zonder gezichtsmaskers of afstand”, meldt een tv-station. Op social media wordt het de Nederlandse jongeren verweten geen respect te hebben voor de coronamaatregelen en het land.

2.000 jovens holandeses nas ruas de Albufeira como se nada fosse. uma falta de respeito por todos os jovens portugueses que estão em casa há 4 meses e que também não tiveram viagem de finalistas. uma falta de respeito para os pessoal da saúde. uma falta de respetio para Portugal — Mariana Casinha (@mariana_casinha) July 7, 2020

GOGO

Organisator van jongerenreizen GOGO betreurt het dat de politie in de Portugese badplaats Albufeira heeft moeten ingrijpen tegen Nederlandse jongeren. Onder de toeristen zaten ook vakantiegangers van GOGO.

„Wij vinden het erg vervelend dat er een incident is geweest tussen de lokale politie en GOGO-vakantiegangers in Albufeira”, laat een woordvoerder van Sunweb, moederbedrijf van GOGO, in een reactie weten. „Als organisatie roepen we onze reizigers aan om de lokale coronaregels te respecteren.”

Geen politieagentje spelen

GOGO legt uit dat Albufeira een van zijn bestemmingen is waar het nachtleven deels weer open is gegaan. Omdat het hier niet mogelijk is 1,5 meter afstand te bewaren, heeft de organisator van jongerenreizen sinds mei al alle feestelementen uit deze vakanties geschrapt. Waar normaal gesproken feestjes met dj’s of kroegentochten deel uitmaken van het programma, zijn dergelijke evenementen nu niet bij pakketreizen inbegrepen.

Een aanscherping van het coronabeleid bij jongerenvakanties is volgens een woordvoerder van GOGO niet direct aan de orde. Wel zullen reisleiders erop toezien dat vakantiegangers zich aan de lokale voorschriften houden, bijvoorbeeld door ze aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Maar ze zullen niet „als een politieagent” bij uitgaansgelegenheden in Albufeira op de wacht staan, laat GOGO weten. Het is reisleiders van GOGO bovendien niet toegestaan naar ‘The Strip’, de bekendste uitgaansstraat van Albufeira, te gaan.

