Door corona liever vakantie in de natuur dan een stedentrip

In deze (barre) coronatijden gaan we nog graag op vakantie. Echter: we zoeken nu liever de natuur op dan een drukbevolkte stad.

Afgelopen weekend was het al aardig druk op de Europese wegen. Dit jaar kiezen veel Nederlanders er om bekende virusredenen voor om in eigen land vakantie te gaan vieren. Het gevolg? Verwachte drukte op de Nederlandse wegen en dan vooral rondom de kustgebieden en bosrijke omgevingen.

De kust tijdens vakantie in trek

Bijna 40 procent van de Nederlanders die in ons eigen land op vakantie gaat trekt namelijk het liefst naar de kust tijdens een vakantie in Nederland, tegenover meer dan een derde (35 procent) die liever in een bosrijke omgeving op eigen bodem vertoeft. Dat blijkt uit onderzoek van TomTom naar het (geplande) reisgedrag van Nederlanders deze zomer. Het onderzoek werd door Multiscope uitgevoerd onder meer dan duizend mogelijke vakantiegangers.

Slechts 5 procent van de Nederlanders kiest voor een vakantie in de stad. De vakantievierende Nederlander zoekt tijdens de coronacrisis dus liever vakantiepret in de natuur, in plaats van in een stad in eigen land of een drukke plaats in het buitenland.

Nederland populaire bestemming

Het is een veelbesproken onderwerp: thuisblijven, in Nederland op vakantie of toch naar het buitenland? Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat bijna een derde (32 procent) van de Nederlanders dit jaar op vakantie gaat in Nederland. 28 procent was eigenlijk van plan om in het buitenland op vakantie te gaan, maar gaat nu in Nederland op vakantie. 39 procent van de Nederlanders gaat helemaal niet op vakantie dit jaar en blijft dus thuis.

Genoeg te ontdekken in Nederland

Volgens Carole Picou-Katmann van TomTom, is het helemaal niet zo gek dat Nederlanders dichtbij huis blijven en de natuur opzoeken. „Zo kun je drukke plaatsen vermijden en voorkom je dat je straks ver van huis bent tijdens een eventuele tweede coronavirusgolf. Bovendien biedt de auto veel vrijheid, ook als je toch eerder naar huis wil.”

Doordat reisadviezen en coronaregels continu worden aangepast in Europese landen, zijn er veel Nederlanders die niet naar het buitenland willen. Picou-Katmann: „Gelukkig valt er in Nederland ook genoeg te ontdekken. Dit is het ultieme moment om een roadtrip te maken in eigen land en de mooiste plekken te ontdekken, of dat nu in de stad of in de natuur is.”

Begin juni hield nieuwsprogramma Eénvandaag ook vakantiepeiling. Toen wilde de helft van de Nederlanders nog niet op vakantie.

