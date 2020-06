Vliegtickets gemiddeld 17 procent goedkoper dan jaar geleden

Heb je in de voorbije maand het aangedurft om een vliegticket te boeken, dan ben je in ieder geval spekkoper geweest. De prijzen vallen momenteel namelijk een stuk lager uit dan precies een jaar geleden.

Volgens boekingsdata van prijsvergelijker Travix liggen de retourticketprijzen gemiddeld 17 procent lager dan een jaar geleden in dezelfde periode (1 mei tot 4 juni). Gemiddeld betekent dit dat er zo’n 55 euro minder betaald wordt per ticket.

Gevecht om de klant

Die forse daling is allerminst onlogisch, stelt Travix. „Het gevecht om de klant is echt begonnen”, aldus commercieel directeur Steffen Boon tegenover RTL Nieuws. „Veel vliegmaatschappijen verlagen hun prijzen. Er is lang niet of nauwelijks geboekt, dus vindt er nu een inhaalslag plaats om de vluchten goed gevuld te krijgen.”

Helaas, wil Boon geen uitspraken doen over welke vliegtuigmaatschappijen de dikste kortingen toepassen. Dat mogen we zelf uitzoeken. „Goed vergelijken loont”, zo benadrukt hij wel.

Qua locaties valt het vooral op dat Nederlanders graag en snel naar de zon willen. De top vijf populairste bestemmingen in de laatste weken zijn Spanje, Portugal, Italië, Frankrijk en Turkije. In vergelijking met exact een jaar geleden staan het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten er niet meer in.

Toespraak Rutte

In een persconferentie eerder deze week gaf premier Mark Rutte een toelichting over het reizen. „Ga wijs op reis. We gaan ontspannen, maar niet verslappen. Als je op vakantie gaat, bereid je heel goed voor. Verdiep je tijdens je reis elke dag in de situatie van het land.”

