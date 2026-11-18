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Meer schermtijd voor kinderen niet altijd slecht: onderzoekers ontdekken verrassend verband

Kinderen die veel tijd achter een scherm doorbrengen, ontwikkelen niet per definitie slechtere denkvaardigheden. Sterker nog, uit een Fins onderzoek dat acht jaar duurde, blijkt dat meer schermtijd tijdens de kindertijd samenhangt met betere cognitieve vaardigheden op tienerleeftijd. Volgens wetenschappers draait het mogelijk minder om hoelang kinderen naar een scherm kijken en meer om wat ze daarop doen.

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Schermtijd is voor veel ouders een terugkerend discussiepunt. Nog een filmpje kijken, een spelletje spelen of toch de tablet wegleggen? Vaak wordt aangenomen dat veel tijd achter een scherm slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. Maar onderzoekers van de Finse Universiteit van Jyväskylä laten zien dat de werkelijkheid ingewikkelder ligt.

Nederlanders hebben dagelijks een gemiddelde schermtijd van 9 uur, schreef Metro eerder.

Meer schermtijd hangt samen met betere denkvaardigheden

De wetenschappers volgden acht jaar lang 260 kinderen, onder wie 124 meisjes en 136 jongens. Aan het einde van het onderzoek waren de deelnemers gemiddeld 15,8 jaar oud. Met verschillende computertests onderzochten de wetenschappers hoe goed de jongeren informatie konden verwerken, nieuwe dingen konden leren, hun aandacht konden vasthouden en informatie konden onthouden.

Daaruit bleek dat meer schermtijd tijdens de kindertijd samenhing met een betere cognitieve informatieverwerking tijdens de adolescentie. Dat betekent overigens niet dat kinderen slimmer worden door simpelweg meer uren achter een tablet, telefoon of computer door te brengen. Het onderzoek toont een verband aan, maar bewijst niet dat schermtijd de oorzaak is van betere denkvaardigheden.

Niet alle schermtijd is hetzelfde

Volgens de onderzoekers is het belangrijk om onderscheid te maken tussen verschillende digitale activiteiten. Een kind dat urenlang filmpjes bekijkt, gebruikt zijn hersenen mogelijk op een andere manier dan een kind dat een ingewikkeld computerspel speelt, iets nieuws leert of creatief bezig is op een tablet. Activiteiten waarbij kinderen actief moeten nadenken, problemen moeten oplossen of nieuwe informatie verwerken, zouden volgens de onderzoekers een positieve rol kunnen spelen bij hun cognitieve ontwikkeling.

Daarom pleiten de wetenschappers ervoor om schermtijd niet uitsluitend als iets negatiefs te beschouwen. Ouders en leerkrachten kunnen kinderen juist stimuleren om digitale apparaten te gebruiken voor activiteiten die creativiteit, leren en actief denken bevorderen. Wel is een belangrijke kanttekening nodig: het onderzoek heeft niet aangetoond welke specifieke schermactiviteiten verantwoordelijk zijn voor het gevonden verband.

Metro sprak eerder een schermtijd-expert die vertelde waarom zij haar kinderen schermtijd geeft.

Bewegen heeft mogelijk ander effect op jongens en meisjes

Naast schermtijd onderzochten de wetenschappers ook de invloed van lichamelijke activiteit op het denkvermogen. Daarbij kwamen opvallende verschillen tussen jongens en meisjes naar voren. Bij meisjes bleek lichte lichamelijke activiteit gedurende de kindertijd samen te hangen met een beter werkgeheugen tijdens de tienerjaren. Denk bijvoorbeeld aan rustig wandelen of andere vormen van beweging waarbij de hartslag nauwelijks omhooggaat.

Bij jongens werd juist een verband gevonden tussen begeleide lichamelijke activiteiten, zoals georganiseerde sport, en een beter werkgeheugen. Het werkgeheugen is belangrijk om informatie tijdelijk vast te houden en tegelijkertijd te gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer je een rekensom uit je hoofd maakt, meerdere instructies moet onthouden of tijdens een gesprek nieuwe informatie verwerkt. De resultaten suggereren dat niet alleen de hoeveelheid beweging belangrijk kan zijn, maar ook het soort activiteit.

Onverwacht verband

De onderzoekers vonden daarnaast een onverwacht verband bij jongeren die minder tijd besteedden aan onbegeleide lichamelijke activiteiten. Zij scoorden gemiddeld beter op tests voor cognitieve informatieverwerking. Maar toen de onderzoekers de beweging van jongeren met draagbare sensoren maten, kwam er een ander beeld naar voren.

De apparaten registreerden beweging en hartslag, maar uit die metingen bleek geen verband tussen de totale hoeveelheid beweging of stilzitten en cognitieve prestaties. Volgens de onderzoekers kan dat verschil te maken hebben met de manier waarop activiteiten worden gemeten.

Een sensor registreert bijvoorbeeld dat iemand stilzit, maar kan niet vaststellen of diegene ondertussen huiswerk maakt, een ingewikkelde puzzel oplost of televisie kijkt. Hetzelfde geldt voor beweging. De apparaten kunnen lichamelijke activiteit meten, maar vertellen niet altijd wat iemand precies doet.

Betekent dit dat ouders schermtijd niet meer hoeven te beperken?

Zo eenvoudig ligt het volgens de onderzoekers niet. De resultaten betekenen niet dat onbeperkte schermtijd gezond is. Ook bewijst het onderzoek niet dat minder bewegen gunstig is voor de hersenen. De wetenschappers benadrukken dat aanvullend onderzoek nodig is om vast te stellen of de gevonden verbanden daadwerkelijk oorzakelijk zijn. Daarvoor zijn studies nodig waarin onderzoekers activiteiten bewust aanpassen en vervolgens de effecten meten.

Bovendien blijft lichamelijke activiteit belangrijk voor de gezondheid van kinderen en jongeren. Het onderzoek is dan ook geen pleidooi om buitenspelen of sporten te vervangen door gamen. De belangrijkste conclusie is dat schermtijd en beweging niet alleen op basis van het aantal uren beoordeeld moeten worden. Wat kinderen tijdens die uren doen, kan minstens zo relevant zijn.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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