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Tom (39): ‘Mijn zoon (9) gaat alleen naar school, ook al vindt mijn ex dat onverantwoord’

Je hebt bijna overal een opleiding voor nodig, behalve voor het ouderschap. Gelukkig kunnen ouders, grootouders en andere opvoeders bij Sofie Vissers terecht voor opvoedvragen. Zij is hoofdredacteur van J/M Ouders, heeft twee kinderen en beantwoordt wekelijks een opvoeddilemma. Deze week die van Tom (39): „Mijn zoon (9) gaat alleen naar school, ook al vindt mijn ex dat onverantwoord.”

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Sofie schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Mijn zoon (9) gaat alleen naar school, ook al vindt mijn ex dat onverantwoord’

Beste Sofie,

Sinds dit jaar gaat mijn zoon van 9 alleen op de fiets naar school. Het is een veilige route van ongeveer vijf minuten en hij hoeft geen drukke weg over. Hij kan verantwoord fietsen, kent de verkeersregels goed en is heel alert. Toch ziet mijn ex-vrouw beren op de weg. Ze is bang dat hij geschept wordt door een auto en vindt dat ik nog met hem mee moet fietsen. Maar ik vind het juist goed voor zijn zelfstandigheid om hem zelf te laten fietsen en geef hem graag dat vertrouwen. Hoe kijk jij hiertegenaan?

Groetjes,

Tom

Het antwoord

Beste Tom,

Wat goed dat je zoon al zelf naar school toe fietst. Ik begrijp jullie eigenlijk allebei wel. Je ex-vrouw wil jullie zoon beschermen, terwijl jij hem de ruimte wilt geven om zelfstandig te worden. En hoewel het verkeer nooit helemaal zonder risico is, is zelfstandig naar school fietsen ook een belangrijke stap in de ontwikkeling.

Volgens Veilig Verkeer Nederland is er geen vaste leeftijd waarop kinderen alleen naar school kunnen fietsen. Het hangt af van hun verkeersinzicht, fietsvaardigheid en de route. Een kind van 9 kan daar dus best aan toe zijn, zeker als het om een overzichtelijke route gaat.

Wanneer kan je kind alleen naar school fietsen? Volgens de Fietsersbond kennen kinderen rond hun 9e doorgaans de belangrijkste verkeersregels en kunnen ze eenvoudige gevaarlijke situaties herkennen. Maar ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Ook de route speelt een belangrijke rol: een rustige weg zonder ingewikkelde kruispunten is iets anders dan een drukke verkeersroute. Zo bereid je je kind voor op zelfstandig fietsen: Oefen de route meerdere keren samen.

Fiets eens achter je kind aan om te zien hoe het reageert op verkeerssituaties.

Bespreek lastige punten onderweg en wat je kind daar moet doen.

Controleer regelmatig de remmen en verlichting.

Zorg dat je kind op tijd vertrekt, zodat het niet hoeft te haasten. Zelfstandig fietsen geeft kinderen de kans om verkeerservaring op te doen. De kunst is om die vrijheid stap voor stap te geven, op een route die past bij wat je kind aankan.

Op basis van wat je vertelt, klinkt het alsof je zoon goed voorbereid is. Toch zou ik de zorgen van je ex-vrouw niet zomaar wegwuiven. Jullie zijn immers samen verantwoordelijk voor zijn veiligheid. Ga eens met z’n drieën fietsen en laat jullie zoon vooroprijden. Zo kan je ex-vrouw zelf zien hoe hij reageert op verkeerssituaties. Misschien stelt dat haar gerust.

Vraag ook aan jullie zoon hoe hij het zelf ervaart. Voelt hij zich zeker op de fiets? En weet hij wat hij moet doen als er iets onverwachts gebeurt? Uiteindelijk gaat het denk ik niet om wie er gelijk heeft, maar om wat jullie zoon aankan. En zo te horen, gaat dat al heel goed!

Zelfstandigheid

Nog een tip om je kind zelfstandig te maken? Deze moeder vertelt op J/M Ouders hoe ze haar dochters zelf hun broodtrommels laat klaarmaken: 5 redenen waarom zelfstandigheid belangrijk is voor kinderen.

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Geschreven door Sofie Vissers Sofie is hoofdredacteur van J/M Ouders en is met haar man net op adem gekomen van een paar intensieve tropenjaren. Met haar inmiddels schoolgaande kinderen, kent Sofie nu haar wegen op de basisschool en bso. Als tv-maker van human interest programma’s, heeft Sofie een voorliefde voor het maken van persoonlijke verhalen. Voor Metro beantwoordt ze wekelijks een Opvoedvraag van ouders en geeft ze tips over het ouderschap.

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