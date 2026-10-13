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Stelling van de dag: ‘De 13-wekenecho moet beschikbaar blijven, ondanks het risico op een verkeerde uitslag’

Volgens de Gezondheidsraad moet de 13-wekenecho niet meer standaard uitgevoerd worden bij zwangere vrouwen. De echo zou volgens de raad onvoldoende betrouwbaar zijn en in sommige gevallen voor onnodige stress zorgen.

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Van de bijna 130.000 echo’s die tussen 2021 en 2022 zijn uitgevoerd, bleken er 775 vals-positief. Ouders kregen dus te horen dat er een afwijking aanwezig was, terwijl dat niet zo was. Van de ruim 1100 gemiste afwijkingen in de echo’s waren er „zeker 150 die de 13-wekenecho had moeten vaststellen”, aldus vicevoorzitter van de Gezondheidsraad Selma Tromp.

'De 13-wekenecho moet beschikbaar blijven, ondanks het risico op een verkeerde uitslag' Kies een optie Eens, het blijft een belangrijk moment Oneens, de echo is te onbetrouwbaar Stem Eens, het blijft een belangrijk moment Gestemd 40% Oneens, de echo is te onbetrouwbaar Gestemd 60%

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