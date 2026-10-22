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Meike (43): ‘Met dit gure weer laat ik mijn dochter (8) onder een deken in de bakfiets zitten, met kap erop’

Je hebt bijna overal een opleiding voor nodig, behalve voor het ouderschap. Gelukkig kunnen ouders, grootouders en andere opvoeders bij Sofie Vissers terecht voor opvoedvragen. Zij is hoofdredacteur van J/M Ouders, heeft twee kinderen en beantwoordt wekelijks een opvoeddilemma. Deze week de vraag van Meike (43) over een kind onder een deken in een bakfiets.

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Sofie schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Met dit gure, regenachtige weer laat ik mijn dochter (8) onder een deken in de bakfiets zitten, met de kap erop. Overdrijf ik?’

Beste Sofie,

Met dit gure weer laat ik mijn dochter (8) onder een dekentje in de bakfiets zitten, met de kap erop. Ze is een echte koukleum en heeft een hekel aan regen, dus ik wil haar graag beschermen. Tegelijkertijd zie ik ook kinderen van haar leeftijd gewoon zelf door weer en wind fietsen. Dat kan ik me bij mijn dochter niet voorstellen, die krijg ik met dit weer echt niet op de fiets. Mijn man zegt weleens gekscherend dat ik een curlingouder ben. Verwen ik haar te veel? Of moet ik haar juist wat weerbaarder maken en haar zelf laten fietsen?

Liefs,

Meike (43)

Het antwoord

Je hoeft je dochter niet ‘hard te maken’ door haar meteen zelf door weer en wind te laten fietsen. Kinderen verschillen nu eenmaal in hoe gevoelig ze zijn voor kou, regen en prikkels. Wat voor het ene kind prima voelt, kan voor het andere kind overweldigend zijn.

Maar het is ook goed om haar stap voor stap te leren omgaan met ongemak zoals regen en kou. Haar overal tegen beschermen is iets anders dan alles voor haar omzeilen. Bespreek bijvoorbeeld wat ze nodig heeft om zelf te fietsen: een goede regenjas, warme kleding, handschoenen en eventueel een regenbroek. Laat haar zelf meedenken over een kleine eerste stap. Misschien wil ze een kort stukje zelf fietsen, terwijl jij naast haar fietst. Of jullie spreken af dat ze alleen op de droge dagen zelf fietst en dat ze bij harde regen in de bakfiets gaat.

👇 <strong>Ben jij een curlingouder?</strong> Curlingouders proberen alle obstakels en ongemakken voor hun kind weg te vegen, net zoals bij curling het ijs glad wordt geveegd. Ze willen hun kind beschermen tegen teleurstelling, kou, regen, verveling en andere moeilijkheden, en dat komt voort uit liefde. Toch leert een kind juist door kleine uitdagingen zelf aan te gaan dat het meer kan dan het denkt. Een keer natregenen, iets spannend vinden of zelf een oplossing bedenken, helpt bij het ontwikkelen van zelfstandigheid. Beschermen is niet verkeerd, maar de kunst is om niet alles over te nemen. Vraag jezelf af: heeft mijn kind echt hulp nodig, of vind ik het vooral lastig om haar te zien worstelen? Geef waar mogelijk steun, maar ook ruimte om zelf te proberen.

Zo geef je haar vertrouwen om nieuwe ervaringen op te doen. Let er wel op dat je niet vanuit je eigen bezorgdheid besluit dat ze iets niet kan. Vraag liever: ,,Wat zou jou helpen om dit zelf te proberen?” Als ze spanning voelt, neem die dan serieus, maar houd de stap klein en haalbaar.

Je verwent haar dus niet met een ritje in de bakfiets met de kap erop, maar de vraag is vooral of je haar vaardigheden blijft uitbreiden. Zodat ze uiteindelijk zelf door weer en wind de fiets op wil!

Lees op J/M Ouders het advies van een onderwijsexpert: 2 bekende opvoedzinnen maken kinderen onbedoeld minder weerbaar en bijna iedereen gebruikt ze.

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Geschreven door Sofie Vissers Sofie is hoofdredacteur van J/M Ouders en is met haar man net op adem gekomen van een paar intensieve tropenjaren. Met haar inmiddels schoolgaande kinderen, kent Sofie nu haar wegen op de basisschool en bso. Als tv-maker van human interest programma’s, heeft Sofie een voorliefde voor het maken van persoonlijke verhalen. Voor Metro beantwoordt ze wekelijks een Opvoedvraag van ouders en geeft ze tips over het ouderschap.

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