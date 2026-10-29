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Lotte (40) ergert zich aan de juf die haar zoons corrigeert: ‘Ze hoeft mijn kinderen niet op te voeden’

Je hebt bijna overal een opleiding voor nodig, behalve voor het ouderschap. Gelukkig kunnen ouders, grootouders en andere opvoeders bij Sofie Vissers terecht voor opvoedvragen. Zij is hoofdredacteur van J/M Ouders, heeft twee kinderen en beantwoordt wekelijks een opvoeddilemma. Deze week het dilemma van Lotte over de rol van de juf.

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Sofie geeft advies.

Lotte: ‘Is de taak van de juf naast lesgeven ook opvoeden?’

Beste Sofie,

Ik ben moeder van twee zoons in de basisschoolleeftijd. Ze zijn enthousiast en leergierig, maar kunnen zich moeilijk concentreren op lesstof die ze niet interessant vinden. Tijdens oudergesprekken horen we altijd dat ze te veel kletsen en bewegen, niet meteen beginnen en andere kinderen afleiden. Volgens de juf moeten ze leren luisteren, stilzitten en doorzetten, ook als ze iets saai vinden. Ze spreekt hen daar streng op aan en werkt met beloningen en consequenties om hun gedrag te veranderen.

Maar daar heb ik echt moeite mee. Natuurlijk moet een docent orde houden, maar ik vind niet dat zij mijn kinderen hoeft op te voeden. Welke normen wij belangrijk vinden en hoe we omgaan met gedrag, belonen en straffen, bepalen wij thuis. Van school verwacht ik vooral dat mijn zoons goed les krijgen en dat ze worden uitgedaagd. Als zij afhaken, mag de juf wat mij betreft ook kijken naar de manier waarop de stof wordt aangeboden, in plaats van meteen hun houding te willen corrigeren. Mijn man vindt dat opvoeden en lesgeven door elkaar heen lopen. Heeft hij gelijk, of mag ik van de juf verwachten dat zij zich vooral bij haar onderwijstaak houdt? Ik hoor graag jouw ideeën hierover!

Liefs,

Lotte

Het antwoord

Ik vind dat je man gelijk heeft dat lesgeven en opvoeden op school niet volledig te scheiden zijn. Een leerkracht draagt niet jouw waarden over, maar heeft ook een pedagogische taak. Zij leert kinderen rekening houden met anderen, luisteren, wachten en taken afmaken. Zonder afspraken kan een groep niet leren. Als jouw zoons hun klasgenoten afleiden, moet de juf ingrijpen.

Je hebt ook een punt waarop corrigeren niet het enige is dat werkt. Een kind dat afhaakt, kan de stof te makkelijk, moeilijk of weinig betekenisvol vinden. Alleen corrigeren of belonen verandert misschien tijdelijk het gedrag, maar lost de oorzaak niet op. Dezelfde aanpak werkt niet voor ieder kind.

Wat is de rol van school binnen de opvoeding? De pedagogische opdracht van de school gaat over wat de school wil bereiken met de leerlingen. Het is een belangrijk onderdeel van de pedagogische visie en wordt in het schoolplan verder uitgewerkt. De keuzes die de school daarin maakt voor de inrichting van de leeromgeving, de didactische werkvormen en de manier van omgaan met leerlingen, zijn gebaseerd op de pedagogische visie. Staat in die visie bijvoorbeeld autonomie en betrokkenheid centraal, dan staat in het schoolplan hoe leerlingen worden uitgedaagd om zelfstandig te werken en hoe er wordt samengewerkt in projecten.

Discussieer daarom niet over wie er moet opvoeden, maar onderzoek samen met de juf wat je zoons nodig hebben. Vraag haar wanneer het misgaat, wanneer het wel lukt en wat daaraan voorafgaat. Spreek per kind een doel af, bijvoorbeeld: na de uitleg zelfstandig beginnen. De juf kan helpen met korte instructies, werkblokken of extra uitdaging. Thuis kun je oefenen met luisteren en minder leuke klusjes afmaken.

Beloningen en consequenties kunnen ondersteunend zijn, zolang ze duidelijk, voorspelbaar en niet vernederend zijn. School en ouders hebben ieder hun eigen rol, maar hebben wel hetzelfde doel: kinderen leren functioneren in de maatschappij en tot leren komen.

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Geschreven door Sofie Vissers Sofie is hoofdredacteur van J/M Ouders en is met haar man net op adem gekomen van een paar intensieve tropenjaren. Met haar inmiddels schoolgaande kinderen, kent Sofie nu haar wegen op de basisschool en bso. Als tv-maker van human interest programma’s, heeft Sofie een voorliefde voor het maken van persoonlijke verhalen. Voor Metro beantwoordt ze wekelijks een Opvoedvraag van ouders en geeft ze tips over het ouderschap.

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