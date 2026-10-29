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Eva (moeder van 15-jarige) weigert nieuwe opvoedtrend frictionmaxxing: ‘Ik laat mijn kind niet expres lijden’

Je kinderen een beetje laten lijden, zodat ze sterker worden. Friction-maxxing is de nieuwste opvoedtrend. Zaken als kou, een beetje pijn of teleurstelling zijn oefenmateriaal. Laat je kroost het ondergaan, is de boodschap; alleen zo worden ze sterk. Nou, daar valt wel wat tegenin te brengen.

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Ik ben vol overtuiging een pampermoeder, schrijft Eva Munnik in een voor Metro geschreven opinie.

‘Ongemak is goed voor een kind’

Ongemak is goed voor een kind, zegt Michelle Emmen (37), pedagoog, kindertherapeut en moeder uit Amsterdam, bij RTL Nieuws. Michelles kind van 1,5 zit bij regen in de bakfiets met een capuchon op en de handjes voor het gezicht. Michelle doet dan bewust niet de, speciaal ervoor bedoelde, regenkap op de bak. Op Instagram schrijft ze: „Ik laat mijn kind bewust een beetje lijden.” Met een knipoog, benadrukt ze.

Ik lees het en zie de bakfiets voor me die ik nooit heb gehad (ik haat fietsen). Als ik een bakfiets had gehad toen mijn dochter klein was, had ik precies het tegenovergestelde gedaan. Kap erop, dat spreekt voor zich. Zo gezellig: in je bakfietshut terwijl de regen tegen het ‘dak’ tikt. Waarschijnlijk had ik er ook kaarsjes bij gedaan (led natuurlijk: ik ben een pampermoeder, geen pyromaan), plus een zakje chips en een zacht dekentje. Mijn kind ‘een beetje laten lijden’ is niet mijn motto, eerder haar zo min mogelijk te laten lijden. En dat lijkt me vrij normaal.

Wat is friction-maxxing en waarom laten ouders hun kinderen ongemak ervaren?

Michelle past volgens RTL ‘friction-maxxing’ toe, een term die de Amerikaanse journalist Kathryn Jezer-Morton dit jaar in New York Magazine introduceerde. Het betekent dat je je kinderen tolerantie laat opbouwen middels kleine ongemakken. Jezer-Morton beschrijft hoe haar kinderen van 5 en 8 een lange autorit zonder iPads moeten doorkomen. Ze krijgen wel boeken. Uit verveling pakken ze die op en dan ontdekken ze dat lezen best ontspannend is.

Daar valt weinig tegenin te brengen. En moeder en pedagoog Michelle uit Amsterdam is dus fan. Een kind dat regen op zijn gezicht krijgt, even moet wachten, zonder hulp zijn jas aan een hoog haakje moet hangen of zich verveelt op een studiedag. Peuters die bij de glijbaan gefrustreerd mogen klungelen om erop te komen in plaats van getild te worden. Dat geeft volgens Michelle frustratietolerantie, veerkracht en het gevoel „ik overleef dit”. Onder haar post zijn de reacties wisselend: „heel goed”, „zo ging het vroeger ook”, maar ook „hard” en „onnodig”.

Eva over de opvoedtrend: ‘Dan ben ik blijkbaar een kindermishandelaar’

Michelle klinkt niet als een spartaanse moeder. Ze zegt zelf dat het nooit onveilig mag zijn en dat de opvoeding warm moet blijven. Maar haar tactiek is niet de mijne. Ik vind het deels zelfs onzin en het is onzin waar ik me al langer aan erger, want dit is helemaal niet nieuw. RTL liet eerder al opvoedkundige Marina van der Wal zeggen dat het wegvegen van alle obstakels kindermishandeling is, met als voorbeeld de moeder die haar kind bij regen naar school brengt. Ja, je hoort het goed: kindermishandeling.

Nou, dan ben ik blijkbaar een kindermishandelaar. Want ik ben een pampermoeder. En nee, dat is geen opvoedkundige keuze die ik na lang wikken en wegen en het erop naslaan van wetenschappelijke research heb gemaakt. Zo ben ik gewoon. Ik zie dat mijn kind het koud heeft en ik wil dat het stopt. Dat ben ik. Een andere ouder ziet hetzelfde en denkt: goed voor haar. Dat mag van mij, dat kan ook een goede ouder zijn, maar ik doe het anders.

Sanne Geeraerts, docent pedagogiek aan de Universiteit Utrecht, zegt in het RTL-artikel over friction-maxxing dat verschillende opvoedstijlen bij verschillende kinderen en ouders passen. Orthopedagoog Mariëlle Beckers zei het ooit nog mooier tegen mij: de bandbreedte van „acceptabel” is groot. Zolang het veilig en liefdevol is, mag iedereen het doen zoals hij wil.

Kun je een kind echt sterker maken door het bewust ongemak te laten ervaren?

Al die opvoedtrends geven de hoop dat jij je kind kunt boetseren alsof het klei is en kunt kiezen tussen een vaas en een asbak. Maar zoveel invloed heb je als ouder helemaal niet, denk ik. Enerzijds voelt dat misschien als een opluchting en tegelijkertijd kan het een belediging zijn: al die moeite voor niets. Maar ik denk oprecht dat je kind nu eenmaal komt met een eigen karakter en een eigen koers. Jij kunt — je moet — van je nageslacht houden en ze beschermen; de rest is bijzaak.

Ik kan bovendien niet anders dan pamperen, omdat het cliché waar is: het gaat zo ontzettend snel. Je knippert twee keer en je kind vindt zichzelf al te oud voor de bakfiets. In een mensenleven ontkom je niet aan tegenslag. Daar hoef ik als moeder niet persoonlijk aan bij te dragen (waarschijnlijk doe ik dat ongewild toch wel door al die fouten die ik maak). „Beter verwend dan verwaarloosd”, zoals de vader van Gooische Moeder Pauline Wingelaar ooit zei.

Eva’s dochter is nu 15 en zelfstandig: ‘Mijn ervaring is geen bewijs’

Toch nog even wat anekdotisch bewijs voor mijn eigen geweldige opvoedkeuzes. Mijn dochter is 15, bijna af, godzijdank. En die prachtige, jonge, bijna-vrouw van een gemankeerde pampermoeder is hartstikke zelfstandig. Ze regelt haar eigen zaken en heeft een eigen planning (en vooral ook een eigen humeur). Bij regen mag ik haar niet eens naar school brengen. Mijn ervaring is geen bewijs, dat weet ik. Maar stiekem gebruik ik het toch, in elk geval om voor mezelf mijn opvoedstijl goed te praten.

Friction-maxxing, brrr… het klinkt als een proteïneshake. Ik heb een hekel aan opvoedadvies, maar waag me als moeder van een zich so far uitstekend ontwikkelende tiener toch aan een tip. Lieve ouders, doe niet aan opvoedtrends, doe wat je gevoel je ingeeft. Vind jij het mooi om je kind nat te laten regenen in de bakfiets? Go for it. Maar het hoeft niet. Mijn kind kwam onder een dekentje aan op school, met een buik vol chips. En die is goed gelukt.

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Geschreven door Eva Munnik Eva is freelance verslaggever en (eind)redacteur bij televisieprogramma’s, daarnaast schrijft ze en doet ze eindredactie voor magazines. Eva schreef zeven non-fictie boeken, haar nieuwste vormt een kritische filering van de corona-aanpak: De Covidstaat. Als het even kan doet ze dat schrijven vanuit bed, in haar heerlijke appartement aan de mooiste gracht van Amsterdam. Daar woont ze met haar man, dochter en twee katten.

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