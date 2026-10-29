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Onderzoekers analyseerden 74 studies: waarom kinderen juist meer risico mogen nemen tijdens spelen

Je kind liever niet te hoog laten klimmen of alleen naar school laten lopen? Volgens onderzoekers kan wat meer vrijheid juist goed zijn. Een analyse van 74 studies laat zien dat avontuurlijk spelen samenhangt met een betere ontwikkeling.

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Kinderen brengen tegenwoordig veel tijd door achter een scherm, maar volgens onderzoekers van de Universiteit van Exeter en de Universiteit van British Columbia is het juist goed om je kinderen lekker in bomen te laten klimmen, met hun fiets van een heuvel te laten rijden of door een beekje te laten waden. Zij zouden daar in hun latere leven alleen maar baat bij hebben.

Analyse van 74 studies: avontuurlijk spelen hangt samen met betere gezondheid

Onderzoekers van beide universiteiten analyseerden 74 bestaande studies naar het verband tussen ‘risicovol spelen’ en de gezondheid van kinderen van 3 tot 12 jaar. Onder risicovol spelen verstaan zij bovengenoemde activiteiten. En wat blijkt? Activiteiten zoals in bomen klimmen of door beekjes waden hangen samen met een betere lichamelijke en mentale gezondheid en betere leer- en denkvaardigheden.

Kinderen die ‘risicovol’ speelden, zaten mentaal beter in hun vel. Daarnaast bleken kinderen die zelfstandig op pad gingen, bijvoorbeeld door zelf naar school te lopen, over het algemeen ook lichamelijk actiever te zijn.

Hoogleraar Helen Dodd: kinderen missen kansen als ouders te voorzichtig zijn

Volgens Helen Dodd, hoogleraar kinderpsychologie aan de Universiteit van Exeter, lopen kinderen waardevolle leermogelijkheden mis als ze niet mogen spelen op manieren die voor eerdere generaties vanzelfsprekend waren. „Dat heeft uiteindelijk gevolgen voor enkele van de belangrijke problemen die we tegenwoordig om ons heen zien.”

„Natuurlijk willen we allemaal onze kinderen veilig houden. Maar als we ons uitsluitend op veiligheid richten en kinderen de kans ontnemen om tijdens het spelen risico’s te verkennen, doen we hen tekort.” Dodd roept ouders op om kinderen meer vrijheid te geven. Volgens haar wijst onderzoek erop dat kinderen doorgaans rond hun 11e zelfstandig buiten mogen spelen of naar school mogen lopen. Zij zou liever zien dat ze daar vanaf ongeveer hun 8ste geleidelijk mee oefenen.

Waarom kinderen volgens Helen Dodd al vanaf 8 jaar zelfstandigheid kunnen oefenen

„Mijn zorg is dat kinderen daar nu niet geleidelijk aan worden blootgesteld”, zegt ze. „Ze zijn gewoon thuis en gaan niet zelfstandig naar buiten. Dan gaan ze ineens naar de middelbare school en moeten ze de bus nemen of erheen lopen. Ze moeten in één keer zelfstandig zijn, precies op het moment dat ze proberen te wennen aan een nieuwe school en in de puberteit komen.”

Volgens Dodd kunnen kinderen die zelfstandigheid beter al eerder opbouwen. „Persoonlijk denk ik dat het beter zou zijn als ze op hun 8ste, 9e of 10e beginnen met naar hun basisschool lopen. Die is meestal dichterbij en kan veiliger aanvoelen. De kans is groter dat mensen daar het opmerken als ze niet aankomen.”

Ze benadrukt wel dat kinderen veilig moeten kunnen spelen en naar school moeten kunnen lopen. Stoepen en straatverlichting zijn daarvoor volgens haar essentieel.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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