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Onderzoek onder 2,8 miljoen kinderen: veel schermtijd hangt samen met slechtere schoolprestaties

Scrollen op TikTok, gamen of series kijken: veel schermtijd hangt samen met minder goede schoolprestaties en taalontwikkeling. Dat blijkt uit een omvangrijke analyse van gegevens van ruim 2,8 miljoen kinderen uit 64 landen.

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De onderzoekers bekeken eerder uitgevoerde grote onderzoeken naar schermgebruik en de ontwikkeling en mentale gezondheid van kinderen. Daarbij ging het niet alleen om smartphones, maar bijvoorbeeld ook om televisie en andere digitale apparaten.

Hun conclusie? Die is niet al te best: de kinderen die meer tijd achter een scherm doorbrengen, laten gemiddeld minder goede uitkomsten zien op verschillende gebieden. Zo werd veel schermtijd in verband gebracht met lagere algemene schoolprestaties en een minder goede taalontwikkeling.

Peuters en schermtijd Peuters die veel tijd doorbrengen achter een scherm, leren niet per se minder woorden, maar wél andere soorten woorden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse universiteit Southern Methodist University.

Van gamen tot TikTok: wat valt in dit onderzoek onder schermtijd?

Onder ‘schermtijd’ vallen allerlei activiteiten. Denk aan gamen, video’s en series kijken, social media gebruiken en videobellen. Opvallend genoeg vonden de onderzoekers geen duidelijk verband tussen schermtijd en prestaties voor afzonderlijke schoolvakken als rekenen, lezen en natuurwetenschappen.

Maar daar plaatsen ze meteen een kanttekening bij: juist deze onderwerpen zijn relatief weinig onderzocht. Er is dus mogelijk simpelweg nog te weinig bewijs om daar conclusies over te trekken.

Geen duidelijk verband met rekenen, lezen en natuurwetenschappen

Niet alleen schoolprestaties kwamen naar voren in het onderzoek. Meer schermtijd hing ook samen met meer emotionele en sociale problemen. Zo vonden de onderzoekers verbanden met klachten die passen bij angst en depressie, maar ook met agressief gedrag en symptomen van ADHD. Daarnaast werden vaker problemen in de omgang met leeftijdsgenoten gevonden.

Volgens de onderzoekers waren sommige van deze verbanden qua omvang vergelijkbaar met, of groter dan, bekende factoren die samenhangen met de ontwikkeling van kinderen. Ze noemen onder meer sociaaleconomische omstandigheden, opvoedgedrag en vroeggeboorte.

Onderzoekers waarschuwen: schermtijd is niet automatisch de oorzaak

Toch betekent dit niet dat een smartphone, tablet of spelcomputer automatisch de boosdoener is. De studie laat vooral verbanden zien. Daaruit kun je niet zomaar concluderen dat veel schermtijd rechtstreeks zorgt voor bijvoorbeeld slechtere cijfers, angstklachten of gedragsproblemen.

Er is nog een belangrijke beperking. De onderzoekers konden onvoldoende onderscheid maken tussen verschillende soorten schermgebruik. Een uur gedachteloos door social media scrollen is immers iets anders dan een uur videobellen met opa en oma, huiswerk maken op een laptop of samen een game spelen.

Schermtijd is volgens de onderzoekers zeker wel een van de factoren waarop mogelijk invloed kan worden uitgeoefend om het welzijn van kinderen te verbeteren, maar dit betekent niet direct dat minder schermtijd automatisch leidt tot betere cijfers of een gelukkiger kind.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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