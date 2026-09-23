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Redactie Opvoeding vandaag
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Stelling van de dag: ‘Scholen moeten ook buiten schooltijd optreden tegen online pesten in groepsapps’

Stelling van de dag: 'Scholen moeten ook buiten schooltijd optreden tegen online pesten in groepsapps'
Foto: GettyImages

Het is deze week de Week tegen Pesten, met als thema ‘Een plek voor iedereen! Toch?’ Veel kinderen en jongeren hebben nog te maken met pestgedrag en dat stopt niet als ze het klaslokaal of de sportclub verlaten. Online pesten achtervolgt kinderen tot ze thuis zijn en kan grote impact hebben.

Als pesten op school plaatsvindt, is de leerkracht een logische keuze als het gaat om wie er ingrijpt. Maar wat gebeurt er als het pesten zich naar de online omgeving verplaatst?

Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.

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Geschreven door Redactie

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