Stelling van de dag: ‘Gratis kinderopvang is noodzakelijk om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te verkleinen’
Nederland is gezakt op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. We stonden eerst op plek 23, zakten naar 43 en eindigen nu op plek 46. Opvallend is dat andere landen wel degelijk vooruitgang boeken op dit vlak, terwijl Nederland de afgelopen jaren alleen maar verder naar beneden zakt op de ranglijst.
Vooral op economisch en politiek gebied blijven verschillen tussen Nederlandse mannen en vrouwen bestaan. Dat komt deels omdat vrouwen in Nederland nog vaak meer van de zorg van de kinderen op zich nemen. Zij werken bijvoorbeeld vaker parttime dan mannen, in sommige gevallen om extra dagen op de kinderopvang te vermijden.
Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.
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