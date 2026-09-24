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Saskia (41): ‘Mijn zoon krijgt alleen merkkleding, anders wordt hij gepest’

Je hebt bijna overal een opleiding voor nodig, behalve voor het ouderschap. Gelukkig kunnen ouders, grootouders en andere opvoeders bij Sofie Vissers terecht voor opvoedvragen. Zij is hoofdredacteur van J/M Ouders, heeft twee kinderen en beantwoordt wekelijks een opvoeddilemma. Deze week die van Saskia (41): „Mijn zoon krijgt alleen merkkleding, anders wordt hij gepest. Is dit raadzaam?”

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Sofie geeft advies.

Opvoedvraag: ‘Mijn zoon krijgt alleen merkkleding, anders wordt hij gepest’

Dag Sofie,

Onze zoon (11) is vorig jaar een tijdje gepest in de klas. Hij is wat voller van formaat en niet zo mondig, en er zaten wat pestkoppen in de klas die hem daarop pakten. In de zomervakantie hebben wij hem een cursus karate laten doen en hij krijgt momenteel een Rots en Watertraining om zijn weerbaarheid te vergroten. Dat werpt zijn vruchten af; hij staat steviger in zijn schoenen en ligt dit schooljaar beter in de groep.

Mogelijk helpt het ook dat we hem tegenwoordig merkkleding geven. We willen graag dat hij het gevoel heeft dat hij erbij hoort en merken dat hij meer zelfvertrouwen heeft wanneer zijn kleding aansluit bij die van zijn leeftijdsgenoten.

Toch wringt dat. We willen hem niet meegeven dat zijn zelfvertrouwen afhangt van merken en de laatste mode. Hoe kunnen we hem helpen zelfvertrouwen op te bouwen, los van wat hij draagt?

Liefs,

Saskia (41)

Het antwoord

Dank voor je vraag, die actueel is tijdens deze Week tegen Pesten. Wat goed dat de karatecursus en Rots en Watertraining je zoon helpen om steviger in zijn schoenen te staan. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat hij niet het gevoel krijgt dat hij moet veranderen om niet gepest te worden. Die verantwoordelijkheid ligt bij de pesters, docenten en ouders!

(Merk)kleding is voor kinderen van deze leeftijd inderdaad een manier om te laten zien dat ze bij een groep horen. Daarin meegaan is niet per se verkeerd, maar bespreek wel samen wat kleding voor hem betekent. Voelt hij zich er echt prettig in, of is hij vooral bang om buiten de groep te vallen? Zo leert hij onderscheid te maken tussen zijn eigen smaak en de verwachtingen van anderen.

Week tegen Pesten Jaarlijks organiseert Stichting School & Veiligheid de Week tegen Pesten, dit jaar van 21 tot en met 25 september. Want het begin van het schooljaar is een belangrijk moment om te werken aan een veilig en positief schoolklimaat. Dit jaar is het thema ‘Een plek voor iedereen! Toch?’ Want een school is pas veilig als iedere leerling zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt.

Zijn zelfvertrouwen groeit vooral door ervaringen waarin een kind merkt dat hij iets goed kan en zichzelf kan zijn. Geef daarom complimenten over zijn inzet, humor, vriendelijkheid of doorzettingsvermogen, in plaats van over zijn uiterlijk of prestaties. Help hem daarnaast activiteiten te ondernemen of vrienden te vinden bij wie hij zich thuis voelt. Een leuke hobby of een goede vriend kan belangrijker zijn dan geaccepteerd worden door de hele klas.

Blijf ook met school in gesprek, zelfs nu het beter gaat. Vraag hoe de docent de sfeer en zijn positie in de groep ervaart en welke afspraken er zijn tegen pesten. Jullie hoeven merkkleding natuurlijk niet ineens af te schaffen. Stel samen een kledingbudget vast en laat hem zelf kiezen wat hij koopt. Zo erkennen jullie zijn behoefte om erbij te horen met kleding, terwijl hij tegelijkertijd leert dat zijn waarde niet wordt bepaald door een cool merk.

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Geschreven door Sofie Vissers Sofie is hoofdredacteur van J/M Ouders en is met haar man net op adem gekomen van een paar intensieve tropenjaren. Met haar inmiddels schoolgaande kinderen, kent Sofie nu haar wegen op de basisschool en bso. Als tv-maker van human interest programma’s, heeft Sofie een voorliefde voor het maken van persoonlijke verhalen. Voor Metro beantwoordt ze wekelijks een Opvoedvraag van ouders en geeft ze tips over het ouderschap.

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