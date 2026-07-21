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Van Johannes naar Noah: zo verschillen populaire babynamen per provincie in Nederland

Nederlandse ouders kiezen steeds vaker dezelfde namen voor jongens, maar bij meisjes blijven regionale verschillen opvallend groot. Vooral Friesland trekt zich weinig aan van landelijke trends, terwijl Zeeland juist opvallend trouw blijft aan traditionele namen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van YourSurprise naar babynaamtrends in alle twaalf provincies.

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Wie een baby vandaag de dag Noah, Nora, Sem of Emma noemt, kiest een naam die in vrijwel heel Nederland populair is. De verschillen tussen provincies worden kleiner, vooral bij jongensnamen. Toch zijn er nog altijd duidelijke regionale voorkeuren: Friesland houdt stevig vast aan eigen naamtradities en Zeeland blijft opvallend trouw aan klassieke namen.

Babynamen worden steeds korter

De tijd waarin jongens massaal Johannes, Hendrik of Cornelis werden genoemd, lijkt definitief voorbij. Nieuwe ouders kiezen steeds vaker voor korte, krachtige namen.

De gemiddelde lengte van populaire jongensnamen daalde in vijftig jaar van 6,5 naar 4 letters. Dat is een afname van maar liefst 38 procent. Meisjesnamen werden ook korter, maar minder extreem: van gemiddeld 5,9 naar 4,6 letters (-22 procent).

Namen als Sem, Finn, Daan en Noah passen daarmee perfect in de huidige trend: kort, makkelijk uit te spreken en internationaal bruikbaar.

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Jongensnamen worden steeds minder regionaal

De grootste verandering is zichtbaar bij jongensnamen. In 2020 kwamen er nog 39 verschillende jongensnamen voor in de provinciale top 10-lijstjes. In 2025 waren dat er nog maar 31.

Dat betekent dat steeds meer provincies dezelfde favorieten delen. Namen als Noah, Sem, Liam en Lucas duiken overal op. Bij meisjesnamen blijft de variatie veel groter. Daar veranderde nauwelijks iets: van 35 verschillende namen in 2020 naar 34 in 2025.

Kort gezegd: wie een zoon krijgt, kiest steeds vaker een landelijke favoriet. Bij dochters blijven ouders vaker zoeken naar een naam met een eigen karakter.

Nora verovert heel Nederland

Sommige namen maken in korte tijd een enorme sprong. De opvallendste stijger bij meisjes is Nora. In 2020 stond Nora nog in slechts vijf provinciale top 10-lijstjes. Vijf jaar later was de naam populair in alle twaalf provincies.

Ook Noah maakte een flinke opmars. De jongensnaam groeide vane een plek in tien provincies naar elf provincies en werd in 2025 zelfs de populairste jongensnaam van Nederland.

Friesland blijft eigenwijs met babynamen

Als één provincie haar eigen koers blijft varen, is het Friesland. Namen als Hidde, Jelte, Fedde, Sytse, Silke en Yfke zijn daar populair, maar komen vrijwel nergens anders in Nederland voor.

De verschillen zijn groot: in 2025 had Friesland slechts één jongensnaam gemeen met Zuid-Holland. Dat is de kleinste overlap tussen twee provincies in het hele onderzoek.

De populairste babynamen in Friesland (2025)

Jongens

Hidde Sem Jesse Jurre Fedde Jelte Lucas Jens Noud Mees

Meisjes

Lieke Mare Fenna Silke Elin Noor Nora Yara Eline Emma

Zeeland blijft trouw aan oude namen

Waar veel provincies meegaan met moderne trends, houdt Zeeland opvallend stevig vast aan traditionele namen.

Bij de jongens hebben vijf namen in de Zeeuwse top 10 een Bijbelse of klassieke achtergrond: Noah, Johannes, Jan, Levi en Luuk. Ook meisjesnamen als Anna en Johanna laten zien dat oude naamtradities daar nog springlevend zijn.

Bijzonder: Johannes en Maria waren vijftig jaar geleden nog landelijke toppers, maar komen nu vrijwel nergens meer voor. Maar in Zeeland duiken ze nog regelmatig op.

De populairste babynamen in Zeeland (2025)

Jongens

Noah Johannes Jan Levi Guus Luuk Finn Luca Noud Liam

Meisjes

Anna Emma Julia Olivia Johanna Hailey Lotte Maeve Nina Nora

Deze namen zijn bezig aan een comeback

De afgelopen vijf jaar veranderde de Nederlandse namenlijst flink. Jongensnamen als Luca, Zayn, Tobias en Oliver zijn in opkomst, evenals de meisjesnamen Luna, Mia, Sofia, Maeve en Hailey. De namen Bram, Julian, Max, Hugo en Thijs en Eva, Fleur, Liv, Maria en Lynn hoor je niet meer zo vaak.

Internationale namen zijn juist erg in opmars. Vooral in stedelijke provincies wordt de mix van culturen zichtbaar in babynamen. In Zuid-Holland staan namen met verschillende achtergronden naast elkaar. Zo zijn Milan en Mila populair, namen met een Slavische oorsprong. Ook namen als Zayn en Adam komen steeds vaker voor. De naam Mohammed stond de afgelopen jaren eveneens in de provinciale top 10.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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