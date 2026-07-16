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Onderzoek: smartphoneverbod op school bespaart tijd, maar maakt leerlingen niet per se gelukkiger

Steeds meer middelbare scholen voeren regels in om smartphonegebruik tijdens de schooldag te beperken. Dat moet zorgen voor minder afleiding, beter gedrag en een betere mentale gezondheid van leerlingen. Een nieuw onderzoek laat echter zien dat die laatste verwachting waarschijnlijk niet uitkomt.

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Volgens de studie lijken strenge smartphoneverboden nauwelijks invloed te hebben op het welzijn of de mentale gezondheid van scholieren. Wel kunnen scholen er iets aan besparen.

Metro schreef eerder al dat steeds meer ouders hun kinderen smartphonevrij willen laten opgroeien.

Onderzoek op twintig middelbare scholen

Onderzoekers van de Universiteit van Birmingham volgden leerlingen van 12 tot 15 jaar op twintig middelbare scholen in Engeland.

Dertien scholen hadden een streng smartphonebeleid, waarbij leerlingen hun telefoon tijdens de schooldag niet recreatief mochten gebruiken. Op zeven scholen waren de regels soepeler en mochten leerlingen hun telefoon op bepaalde momenten of plekken wel gebruiken.

De onderzoekers keken niet alleen naar het welzijn van leerlingen, maar ook naar de tijd en kosten die scholen kwijt waren aan het handhaven van de regels.

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Nauwelijks verschil in welzijn

De uitkomsten laten zien dat leerlingen op scholen met een streng telefoonbeleid zich niet aantoonbaar beter of slechter voelden dan leerlingen op scholen met soepelere regels.

Ook op het gebied van mentale gezondheid vonden de onderzoekers geen duidelijke verschillen. De gemeten effecten waren zo klein dat ze volgens de onderzoekers waarschijnlijk geen betekenis hebben.

Wel blijkt uit ander onderzoek dat het te vroeg beginnen met een smartphone gevolgen kan hebben voor de mentale gezondheid van kinderen.

Wel iets minder werk voor scholen

Opvallend genoeg bleek er wel een klein voordeel voor scholen zelf te zijn.

Op scholen met een streng telefoonbeleid waren medewerkers over een heel schooljaar iets minder tijd kwijt aan het controleren van telefoongebruik en de administratie die daarbij hoort. Daar stond tegenover dat zij juist meer tijd besteedden aan het uitdelen van sancties, zoals nablijven en contact met ouders wanneer leerlingen de regels overtraden.

Per saldo waren scholen met een streng smartphonebeleid toch iets goedkoper uit. Omgerekend scheelde dat gemiddeld ongeveer 94 Britse pond per leerling per schooljaar.

Geen definitief antwoord

De onderzoekers benadrukken dat hun studie niet bewijst dat het smartphonebeleid zelf verantwoordelijk is voor de gevonden verschillen. Het gaat om een observationeel onderzoek, waarbij scholen met elkaar zijn vergeleken en niet zijn gevolgd vóór en ná de invoering van een telefoonverbod.

Toch suggereren de resultaten dat een streng smartphonebeleid vooral organisatorische voordelen kan hebben voor scholen, terwijl het voor de mentale gezondheid van leerlingen vooralsnog weinig verschil lijkt te maken.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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