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Martin (49): ‘Iedereen slaapt bij ons in één tent, ook de pubers’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als met een hoop kopzorgen. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week het dilemma van Martin (49): ‘Iedereen slaapt bij ons in één tent, ook de pubers. Is dit gek?’

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Sofie schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Is het gek dat wij met het hele gezin, ook de pubers, in één tent slapen?

Beste Sofie,

Volgende week vertrekken mijn vrouw, onze drie pubers en ik met de kampeerspullen naar Frankrijk. Al jaren gaan we in de zomervakantie met het hele gezin kamperen. We kijken er allemaal naar uit. We hebben een grote, degelijke tent met drie slaapcabines. Onze jongste sliep altijd bij ons in de cabine en de twee oudsten hadden ieder een eigen slaapcabine.

Inmiddels zijn alle drie de kinderen pubers. Dit jaar zeggen ze dat ze niet meer met ons in één tent willen slapen. Ze willen ieder een eigen tent, omdat ze behoefte hebben aan meer privacy.

Mijn vrouw en ik vinden dat ze zich een beetje aanstellen. Kamperen met z’n allen onder één dak hoort voor ons bij de vakantie en is een familietraditie die we graag in stand houden. Bovendien horen we ze ’s avonds altijd nog uren lachen en kletsen, dus zo ongezellig vinden ze het blijkbaar niet.

Maar hebben wij gelijk dat we hieraan willen vasthouden, of is het juist normaal dat pubers behoefte krijgen aan meer eigen ruimte? Hebben ze recht op een eigen tent?

Groeten,

Martin

Het antwoord

Hoi Martin,

Ik snap jouw dilemma, maar ook de wens van je kinderen heel goed. De puberteit is de fase waarin jongeren steeds meer behoefte krijgen aan privacy. Dat is geen teken dat ze afstand nemen van jullie gezin, maar is juist een gezonde stap in hun ontwikkeling.

Tegelijkertijd begrijp ik ook jullie kant. Kamperen is meer dan een vakantie; het is een familietraditie vol herinneringen. Het is jammer als zo’n vertrouwd ritueel verandert. Maar tradities blijven vaak het mooist als ze mee mogen groeien met de mensen die eraan deelnemen.

Wat is haalbaar?

Hebben pubers recht op een eigen tent? Dat hangt af van wat praktisch en financieel haalbaar is. Een eigen tent is geen opvoedkundige noodzaak. Wel is het verstandig hun behoefte aan privacy serieus te nemen. Als drie pubers aangeven dat ze liever niet meer samen of bij hun ouders slapen, is dat een signaal dat ze ouder worden. Door daar oog voor te hebben, laat je zien dat je hun ontwikkeling respecteert.

Misschien kun je een compromis sluiten. Een kleine bijzettent voor één of twee kinderen kan al veel verschil maken, of spreek af dat ze overdag ook momenten hebben waarop ze zich even kunnen terugtrekken. Betrek hen bovendien bij de keuze. Vraag wat ze precies nodig hebben: gaat het echt om een eigen tent, of vooral om een plek waar ze zich kunnen omkleden, waar ze kunnen lezen of even alleen kunnen zijn?

De kans is groot dat de gezelligheid waar jullie zo van genieten daardoor juist behouden blijft. Want pubers die zich gehoord voelen, sluiten vaak makkelijker weer aan bij het gezin. Ook voor die lange, gezellige avonden op de camping.

Lees op J/M Ouders het verhaal van Marinke (39): ‘Mijn kind kreeg voor in de zomervakantie bergen huiswerk mee’

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Geschreven door Sofie Vissers Sofie is hoofdredacteur van J/M Ouders en is met haar man net op adem gekomen van een paar intensieve tropenjaren. Met haar inmiddels schoolgaande kinderen, kent Sofie nu haar wegen op de basisschool en bso. Als tv-maker van human interest programma’s, heeft Sofie een voorliefde voor het maken van persoonlijke verhalen. Voor Metro beantwoordt ze wekelijks een Opvoedvraag van ouders en geeft ze tips over het ouderschap.

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