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Anderhalf jaar na de geboorte van zijn zoon werd Ro alleenstaande vader: ‘Mijn hele leven stond op z’n kop’

Toen Ro Andriessen (36) vader werd van zoon Jones (3), zag hij zijn toekomst helder voor zich. Een gezin, een gezamenlijke opvoeding en een leven dat zich stap voor stap verder zou ontvouwen. Maar anderhalf jaar na de geboorte van zijn zoon liep het anders. Zijn partner wilde scheiden en ineens moest hij zijn leven volledig opnieuw inrichten als alleenstaande vader.

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„Elk mens houdt ergens rekening met het idee dat het leven anders kan lopen dan je had verwacht”, vertelt Ro. „Maar waar ik vooral van schrok, was hoe snel het gebeurde. Binnen anderhalf jaar na de geboorte van Jones zag mijn hele leven er totaal anders uit.”

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Waarom de geboorte van een kind zoveel verandert in een relatie

Ro was zeven jaar samen met zijn partner toen zij besloten uit elkaar te gaan. Of de komst van hun zoon daarbij een rol heeft gespeeld, vindt hij lastig te zeggen. „Dat blijft gissen en misschien is het ook niet aan mij om daarover te oordelen. Wat ik wel weet, is dat een kind krijgen enorm veel verandering met zich meebrengt. Niet alleen als koppel, maar ook als individu.”

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Voor hem veranderde vrijwel alles. „Ik was gewend aan een heel sociaal leven. Festivals, vrienden, spontane afspraken. Dat viel ineens grotendeels weg. Tegelijkertijd moet je als ouders opnieuw uitvinden hoe je samen functioneert. Je moet niet alleen met elkaar leren omgaan in een nieuwe rol, maar ook met jezelf.”

Waarom Ro toch wilde vechten voor zijn huwelijk

De breuk kwam hard aan. Zeker omdat Ro nog hoop had dat de relatie gered kon worden. „Ik had stiekem gehoopt dat relatietherapie een uitweg zou bieden. Dat we elkaar weer zouden kunnen vinden in alle veranderingen die we in die anderhalf jaar hadden doorgemaakt. Ik was absoluut bereid om daarvoor te vechten, maar je moet het ook accepteren als dat er niet meer in zit.”

Veel steun van familie als alleenstaande vader

Na de breuk werd Ro alleenstaande vader met een co-ouderschapsregeling waarbij hij de helft van de tijd voor zijn zoon zorgt. „Dat voelt eigenlijk best heel alleen. Terwijl ik tegelijkertijd ontzettend veel steun heb gehad van mijn familie. Zij hebben me echt op de been gehouden.”

Toch veranderde zijn leven drastisch. „Je hebt ineens 50 procent van de tijd de zorg voor een kind en 50 procent vrije tijd. Maar eigenlijk besef je dat je een fulltime baan hebt én daarnaast nog een tweede fulltime baan als ouder. Je eigen leven komt ergens onderaan het lijstje terecht.”

Hoe birdnesting werkt bij co-ouderschap

Momenteel maken Ro en zijn ex-partner gebruik van een zogenoemd birdnesting-systeem. „Dat betekent dat Jones altijd in dezelfde woning blijft wonen. De ouder die voor hem zorgt, verblijft daar. De andere ouder gaat tijdelijk ergens anders naartoe.”

Voor Ro betekent dat vaak logeren bij zijn ouders. „De momenten waarop ik me het meest alleen voel, zijn wanneer ik weer in mijn oude jongenskamer in Bilthoven zit. Dan besef ik soms hoe anders mijn leven eruitziet dan een paar jaar geleden.”

Tegelijkertijd bracht het alleenstaande vaderschap hem ook iets onverwachts: een hechtere band met zijn zoon. „Onlangs gingen we voor het eerst samen op vakantie. Alleen wij twee. Toen merkte ik hoe goed we eigenlijk op elkaar zijn ingespeeld.”

Volgens Ro zorgt co-ouderschap er soms voor dat de band juist intenser wordt. „Je bent veel meer één-op-één met elkaar. Ik merk hoe gehecht Jones aan me is, hoe trots hij op me is. We hebben dezelfde humor en dezelfde energie. Dat zijn momenten waarop ik besef dat er ook iets moois uit deze situatie is ontstaan.”

Waarom Ro de helft van zijn zoons jeugd moet missen

Toch blijft er één aspect waar hij moeite mee heeft. „Het opvoeden zelf vind ik al uitdagend genoeg. Grenzen stellen, consequent zijn, duidelijke kaders bieden. Dat kost veel energie.”

Maar nog moeilijker vindt hij de momenten waarop hij er niet bij kan zijn. „Als ik een filmpje krijg van iets wat Jones voor het eerst doet terwijl hij bij zijn moeder is, doet dat pijn. Je realiseert je dat je de helft van zijn jeugd niet van dichtbij meemaakt.”

Wat alleenstaand vaderschap hem juist heeft gebracht

Tegelijkertijd heeft hij geleerd die realiteit te accepteren. „Het went ook. En in de tijd dat Jones niet bij mij is, kan ik weer aandacht besteden aan hobby’s, vrienden of gewoon even opladen.” Om de balans te bewaren, heeft Ro bewust geleerd om beter voor zichzelf te zorgen. „Ik sport zoveel mogelijk, drink weinig alcohol en probeer mezelf af en toe iets te gunnen. Een sauna, een massage, dat soort dingen.”

Volgens hem is dat geen luxe, maar noodzaak. „Pas toen ik er alleen voor kwam te staan, ontdekte ik hoeveel energie ouderschap eigenlijk kost. Je leert nieuwe kanten van jezelf kennen, maar ook hoe belangrijk het is om die energie aan te vullen.”

Ro merkt dat er nog steeds vooroordelen bestaan over alleenstaande vaders. „Veel mensen gaan er automatisch vanuit dat een vader genoegen neemt met een weekendregeling. Alsof moeders vanzelfsprekend de primaire ouder zijn.”

Waarom steeds meer vaders kiezen voor 50/50 co-ouderschap

Dat beeld klopt volgens hem niet. „Ik heb er bewust voor gekozen om minimaal 50 procent van de zorg op me te nemen. En ik ken veel vaders die daar net zo hard voor willen vechten. Dat is iets waar nog steeds te weinig over wordt gesproken.”

Nog zo’n taboe? De emoties van mannen. „Ook wij hebben gevoelens. Ook wij rouwen om een relatie die eindigt en worstelen met de veranderingen die daarbij horen. Alleen praten we er misschien minder makkelijk over.”

Ondanks alles heeft Ro inmiddels rust gevonden in zijn nieuwe werkelijkheid. „Mijn oude leven mis ik soms nog weleens. Maar ik weet ook dat al die festivals en spontane plannen later nog wel komen. De tijd met mijn zoon krijg ik nooit meer terug. Het is drie keer met je ogen knipperen en ze zijn ineens groot.”

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Geschreven door Anne Tonen Anne studeerde aan de School voor Journalistiek en schrijft het liefst persoonlijke en openhartige verhalen die mensen raken of waarin zij zichzelf herkennen. Ze richt zich vooral op onderwerpen als lifestyle, gezondheid en geld & carrière.

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