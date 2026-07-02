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Jolien (39): ‘Een afscheidscadeautje voor de juf? Daar ga ik niet in mee’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als met een hoop kopzorgen. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week het dilemma van Jolien (34): „Moet ik meedoen aan het afscheidscadeautje voor de juf?”

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Sofie schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Moet ik meedoen aan het afscheidscadeautje voor de juf?’

Lieve Sofie,

Mijn oudste dochter gaat volgend jaar naar groep 2. Groep 1 heeft zij met vlag en wimpel doorstaan en ze had een erg lieve juf. Deze laatste week zijn ouders geld aan het inzamelen voor een afscheidscadeau voor de juf. Ik vind dat eigenlijk maar overdreven. Het is toch gewoon haar werk? Bovendien heeft mijn dochter volgend jaar dezelfde juf. Kan ik dan altijd nog een kleinigheidje geven. Ik werk zelf in de zorg en ik krijg toch ook geen afscheidscadeautje van iedere patiënt die vertrekt?

Tegelijkertijd voel ik me bezwaard naar de andere ouders toe als ik niets bijdraag. Ik durf niet hardop te zeggen dat ik het overdreven vind en nu heb ik het volgende dilemma: zal ik mijn eigen principes opzij zetten en toch geld overmaken? Of blijf ik bij mezelf en maak ik niets over? Mocht ik voor het laatste kiezen, dan behoeft dat wellicht ook wat uitleg tegenover de andere ouders, maar ik zou niet weten hoe ik dit subtiel kan brengen.

Hoor graag je advies!

Groet,

Jolien

Het antwoord

Lastig Jolien, ik snap je twijfel! Een cadeau voor de juf is geen verplichting, maar een sociale gewoonte op veel scholen en dat kan het ingewikkeld maken. Je wilt trouw blijven aan jezelf, zonder scheef aangekeken te worden.

Je argument is begrijpelijk, want lesgeven is inderdaad het werk van een leerkracht, net zoals zorgen voor patiënten jouw werk is. Tegelijkertijd ervaren veel ouders een juf of meester als iemand die een jaar lang een belangrijke rol heeft gespeeld in het leven van hun kind en dus ook voor hunzelf. Zo’n cadeau is daarom vaak minder een beloning voor het werk, en meer een blijk van waardering.

🎁 <strong>Is een cadeau voor de juf of meester eigenlijk gebruikelijk?</strong> Er zijn geen regels voor een afscheidscadeau aan de leerkracht. Op veel scholen zamelen klassenouders aan het einde van het schooljaar vrijwillig geld in voor een gezamenlijk cadeau, maar meedoen is nooit verplicht. Wie liever niet bijdraagt, hoeft daar in principe geen reden voor te geven. Een persoonlijke kaart of een tekening van je kind is ook een mooie manier om waardering te laten blijken. Uiteindelijk gaat het niet om het bedrag, maar om het gebaar.

Vraag jezelf af waar je het meeste ongemak van zult ervaren. Van een kleine bijdrage, terwijl je het principe eigenlijk overdreven vindt? Of van niet meedoen en mogelijk vragen of opmerkingen krijgen? Als het om een bescheiden bedrag gaat, kan het soms prima zijn om de sociale gewoonte voorrang te geven, zonder dat je daarmee je principes overboord gooit.

Maak een bewuste keuze

Voelt dat niet goed, dan mag je ook best besluiten niet mee te doen. Ik vind dat je daar geen uitgebreide verantwoording voor hoeft af te leggen. Een korte reactie als: ‘Ik sla deze keer over, maar ik wens jullie veel plezier met het geven van het cadeau’, is vriendelijk en duidelijk. Welke keuze je ook maakt: laat het een bewuste keuze zijn, niet eentje die alleen door groepsdruk wordt bepaald.

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Geschreven door Sofie Vissers Sofie is hoofdredacteur van J/M Ouders en is met haar man net op adem gekomen van een paar intensieve tropenjaren. Met haar inmiddels schoolgaande kinderen, kent Sofie nu haar wegen op de basisschool en bso. Als tv-maker van human interest programma’s, heeft Sofie een voorliefde voor het maken van persoonlijke verhalen. Voor Metro beantwoordt ze wekelijks een Opvoedvraag van ouders en geeft ze tips over het ouderschap.

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