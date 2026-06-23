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Veel ouders vermijden het, maar volgens rouwtherapeut is dit juist belangrijk voor een kind na een overlijden

Rouwen is voor ieder kind anders. Sommigen trekken zich terug op hun kamer, terwijl anderen het liefst elk moment van de dag over de overleden ouder willen praten. Verlies- en rouwtherapeute Larissa van der Molen tipt hoe de overgebleven ouder het beste het rouwproces met zijn of haar kind(eren) aangaat.

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1. Blijf de naam van de overleden ouder noemen

Sommige ouders zijn bang dat ze hun kind verdrietig maken door de overleden ouder ter sprake te brengen. Toch is het juist belangrijk om papa of mama regelmatig bij naam te noemen. Haal herinneringen op, vertel een leuke anekdote of benoem iets wat je aan diegene doet denken. Zo laat je zien dat er altijd ruimte is om over de overleden ouder te praten.

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2. Accepteer dat ieder kind anders rouwt

Er bestaat geen handleiding voor rouw. Het ene kind trekt zich terug op zijn kamer en zegt nauwelijks iets, terwijl een ander voortdurend over de overleden ouder wil praten. Sommige kinderen uiten hun verdriet vooral via lichamelijke klachten. Probeer niet te sturen op hoe een kind ‘zou moeten’ rouwen, maar sluit aan bij wat jouw kind nodig heeft. Maak ook duidelijk dat jullie allebei iemand missen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘Ik ben iemand verloren en jij ook. We zoeken allebei onze eigen manier om daarmee om te gaan.’ Door dat hardop uit te spreken, ontstaat er herkenning.

3. Laat je eigen verdriet zien, maar bewaak de rollen

Je hoeft je emoties als ouder niet te verbergen. Juist door te laten zien dat jij ook emotioneel bent, geef je je kind toestemming om gevoelens te uiten. Let er wel op dat je jouw kind niet verantwoordelijk maakt voor jouw verdriet, want veel kinderen voelen bijvoorbeeld de neiging om huishoudelijke taken op te pakken. Merk je dat je veel behoefte hebt om je verhaal kwijt te kunnen? Zoek daarvoor steun bij familie, vrienden of een andere volwassene.

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4. Houd de gesprekken casual en simpel

Sommige kinderen lijken niet over hun verlies te willen praten, maar dat betekent niet dat er niets speelt. Blijf daarom regelmatig vragen stellen, zoals: ‘Wat houd je vandaag bezig?’ of ‘Hoe heb jij deze dag ervaren?’ Veel kinderen praten makkelijker wanneer ze iets aan het doen zijn en elkaar niet voortdurend hoeven aan te kijken. Denk aan een autorit, een wandeling of samen de afwas doen. Juist tijdens zulke alledaagse momenten ontstaan vaak de mooiste gesprekken.

5. Creëer vaste momenten met hulpmiddelen

Niet ieder kind vindt woorden voor zijn gevoelens. Vraagkaartjes, zoals de Sterrenkaartjes of Zonnenkaartjes van Daisy Luiten, kunnen helpen om een gesprek op gang te brengen. Ook een schriftje waarin een kind herinneringen of gedachten opschrijft, kan een laagdrempelige manier zijn om emoties te uiten. Een populaire methode is het vergelijken van gevoelens met een deur. Teken (met je vingers) op het voorhoofd van je kind en van jezelf een denkbeeldige voordeur. Zit die dicht? Dan is het lastig om te zien wat er in het hoofd speelt. Zet daarom samen de deur open of op een kier. Het is een simpele, maar effectieve manier om het bespreken van gevoel visueel te maken.”

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