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Oma Wil (79): ‘Mijn dochter voedt haar kinderen te soft op, moet ik er wat van zeggen?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Tussen de bijzondere momenten door is er vaak een aaneenschakeling aan twijfels en vragen. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks een opvoeddilemma van lezers. Deze week de vraag van Oma Wil (79): „Mijn dochter voedt haar kinderen te soft op, moet ik er wat van zeggen?”

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Sofie schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Moet ik iets zeggen van de softe opvoeding van mijn kleinkinderen?’

Dag Sofie,

Ik ben een trotse oma en pas iedere week met liefde op. Maar de opvoeding die ik zie, doet pijn aan mijn ogen. Mijn dochter die wéér meebeweegt met haar dochters. ‘Je voelt je verdrietig en dat snap ik heel goed’, zegt ze dan. Ook op momenten dat mijn kleindochters zeuren om het zoveelste snoepje of filmpje. Ik vind het dan helemaal niet begrijpelijk dat ze zo tekeer gaan en vind dat mijn dochter strenger mag optreden. De kinderen worden op deze manier zachte eitjes. Het is juist goed als ze af en toe streng worden toegesproken, dat gebeurt in het echte leven ook.

Ik zie ook dat mijn kleindochters vaak hun zin krijgen en ik vind dat ze hierdoor echte zeurpieten worden. Ik probeer mijn dochter dan duidelijk te maken dat het belangrijk is om grenzen te stellen, maar dat kapt mijn dochter direct af. Zij staat niet open voor feedback over de opvoeding. Sindsdien bijt ik op mijn tong als er weer zoiets gebeurt. Is er een manier om mijn dochter aan te spreken op haar opvoeding? Of kan ik het beter loslaten?

Liefs,

Oma Wil

Het antwoord

Beste Wil,

Veel opa’s en oma’s hebben zo hun eigen ideeën over de opvoeding van hun kleinkinderen. Dat ligt ook vaak ver af van de opvoeding die deze generatie zelf hanteerde. Veel ouders kiezen tegenwoordig voor een meer empathische aanpak, waarbij ze eerst woorden geven aan gevoelens van hun kind. Dat heet ook wel gentle parenting. Dat betekent echter niet automatisch dat er geen grenzen worden gesteld. Een kind kan verdrietig zijn omdat het geen snoepje krijgt, maar tegelijkertijd toch echt geen snoepje krijgen.

Relatie onder druk

Ik snap dat je je zorgen maakt of je kleindochters op deze manier wel leren omgaan met teleurstellingen. Tegelijkertijd is het goed om te beseffen dat je dochter degene is die dagelijks de verantwoordelijkheid draagt voor de opvoeding. Als zij heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan advies, kan het de relatie onder druk zetten als je blijft aandringen.

De rol van grootouders in de opvoeding Nu grootouders steeds vaker oppassen, spelen zij ook een grotere rol in de opvoeding. Uit een Nederlands onderzoek onder 50 ouders en grootouders van kinderen tussen 4 en 12 jaar blijkt dat er inderdaad verschillen zijn in opvoedingsstijl. Grootouders laten vaker positief opvoedgedrag zien en reageren minder snel overdreven of boos dan ouders. Opvallend genoeg werden geen verschillen gevonden in het stellen van regels of het geven van straf. Daarnaast bleek dat de kwaliteit van de relatie tussen grootouder en kleinkind samenhangt met de manier van opvoeden. Hoe meer positief opvoedgedrag grootouders laten zien, hoe beter de relatie met het kleinkind. Veel overreageren hing juist samen met een minder goede relatie. De onderzoekers concluderen dat opvoedingsverschillen tussen ouders en grootouders bestaan, maar dat grootouders niet per se minder grenzen stellen. Hun bevindingen laten vooral zien dat warmte, positieve aandacht en rustig reageren bijdragen aan een sterke band tussen grootouder en kleinkind.

Vraag jezelf daarom af: gaat het om situaties die echt schadelijk zijn voor de kinderen, of om een opvoedstijl die anders is dan die van jou? In het laatste geval is loslaten denk ik de beste keuze. Je hoeft het niet altijd eens te zijn met de aanpak van je dochter om een betrokken en liefdevolle oma te zijn.

Mocht je toch iets willen bespreken met haar, doe dat dan vanuit nieuwsgierigheid. Vraag bijvoorbeeld: ‘Ik zie dat jij het anders aanpakt dan ik vroeger deed. Wat vind jij daar prettig aan?’ Dat opent vaak meer deuren dan ongevraagd advies. Veel oppasplezier!

Meer weten over kinderen en opvoeding? Deze artikelen zijn de afgelopen tijd goed gelezen:

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Geschreven door Sofie Vissers Sofie is hoofdredacteur van J/M Ouders en is met haar man net op adem gekomen van een paar intensieve tropenjaren. Met haar inmiddels schoolgaande kinderen, kent Sofie nu haar wegen op de basisschool en bso. Als tv-maker van human interest programma’s, heeft Sofie een voorliefde voor het maken van persoonlijke verhalen. Voor Metro beantwoordt ze wekelijks een Opvoedvraag van ouders en geeft ze tips over het ouderschap.

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