Lucie (39): ‘Ik laat mijn kinderen de laatste schoolweek thuis vanwege de drukte’
Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als met een hoop kopzorgen. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week het dilemma van Lucie (39): „Ik laat mijn kinderen deze laatste schoolweek thuis vanwege de drukte, overdrijf ik?”
Sofie schiet te hulp.
Opvoedvraag: ‘Ik laat mijn kinderen deze laatste schoolweek thuis vanwege de drukte, overdrijf ik?’
Hallo Sofie,
Ik ben moeder van drie kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze laatste schoolweken zijn hels voor ouder, kind én leerkracht. Waterpretdag, schoolreisje, sportdag, zomerfeesten, rapportgesprekken. Het houdt niet op. En buiten schooltijd nog afsluiting van allerlei sportclubs. Mijn kinderen zijn inmiddels oververmoeid en overprikkeld en daarom heb ik besloten om ze de laatste week van de vakantie thuis te houden. We blijven dan lekker met z’n vieren thuis en rommelen wat aan. Dit heb ik vorig jaar ook gedaan en het gaf zoveel rust bij de kinderen en mij. En ze missen niet echt iets, want de schooldagen staan toch alleen maar in het teken van leuke dingen doen.
Vind je dat ik ze de laatste feestweek van school ontneem? Of denk je dat ik ze juist een plezier doe met het inbouwen van een weekje rust? Hoor graag jouw ideeën hierover!
Liefs,
Lucie
Het antwoord
Beste Lucie,
De laatste weken van het schooljaar zijn voor veel kinderen inderdaad intens. Van de Avondvierdaagse, tot sportdag, tot pyjamadag: het zijn leuke activiteiten, maar de afwijkende roosters en extra spanning zorgen ook voor vermoeidheid. Zeker kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen daardoor sneller overprikkeld raken.
Ik vind het niet gek dat je merkt dat jouw kinderen behoefte hebben aan rust. Goed kijken naar wat je kind nodig heeft, hoort bij het opvoeden. Sommige kinderen laden juist op van alle feestelijkheden, terwijl andere kinderen aan het einde van het schooljaar door hun reserves heen zijn.
Omdat je beschrijft dat je dit eerder hebt gedaan en dat het jullie allemaal veel rust gaf, lijkt jouw keuze goed aan te sluiten bij de behoeften van je gezin. Tegelijkertijd is het goed om te beseffen dat de laatste schoolweek meer is dan alleen een verzameling leuke activiteiten. Kinderen sluiten samen een periode af, nemen afscheid van hun leerkracht en beleven nog een aantal sociale momenten met klasgenoten.
Kijk naar wat past
Dat zijn waardevolle ervaringen. Uiteindelijk gaat het om de afweging wat jouw kinderen op dit moment het meest nodig hebben. Zijn ze nog enthousiast en hebben ze voldoende energie, dan kan die laatste week een mooie afsluiting zijn. Zijn ze echt moe, overprikkeld en aan herstel toe, dan kan extra rust juist helpen om het schooljaar prettig af te ronden. Er is daarbij niet één juiste keuze: het belangrijkste is dat je kijkt naar wat past bij jouw kinderen en jouw gezin. Alvast een fijne vakantie!
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