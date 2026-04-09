Dianne (35): ‘Mijn dochter (7) wil bij een meisje uit een crimineel gezin spelen’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Tussen de bijzondere momenten is er vaak een aaneenschakeling aan twijfels en vragen. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks een opvoeddilemma van lezers. Deze week de vraag van Dianne (35): „Mijn dochter (7) wil bij een meisje uit een crimineel gezin spelen, moet ik dit toelaten?”

Sofie schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Mijn dochter (7) wil bij een meisje uit een crimineel gezin spelen, moet ik dit toelaten?’

Beste Sofie,

Mijn dochter (7) zit in groep 3 en heeft een lief vriendinnetje met wie ze graag speelt. Dat meisje is al een paar keer bij ons thuis geweest en dat ging heel leuk. Nu wil mijn dochter ook eens bij haar thuis afspreken, maar daar twijfel ik over.

De thuissituatie van haar vriendin baart me zorgen. De vader heeft een crimineel verleden en zou nog steeds in de drugshandel zitten. De moeder is volgens andere ouders herstellend van een verslaving en momenteel clean. Ze heeft een getekend gezicht en een slecht gebit, waaraan je kunt zien dat ze een zwaar leven heeft gehad. Ik gun iedereen een nieuwe start, maar het idee dat er mogelijk mensen over de vloer komen die met die wereld te maken hebben, voelt voor mij onveilig.

Tegelijkertijd krijg ik geen slechte indruk van de ouders zelf. Ze zijn vriendelijk en lijken goed voor hun twee dochters te zorgen. Misschien laat ik mijn angst te veel meespelen, maar het gaat wel om mijn dochter. Moet ik haar de ruimte geven om daar te spelen en zelf te ervaren hoe het is? Of is het verstandiger om haar hiertegen te beschermen? Wat is hierin de juiste afweging?

Groet,

Dianne

Het antwoord

„Ik snap je zorgen. Je wil veiligheid voor je dochter, maar je wil haar ook loslaten en het plezier van een speelafspraak gunnen. Fijn dat ze een leuke vriendin heeft en dat die ouders een goede indruk op je maken. Ik denk dat je vraag niet zo zwart wit is, maar dat je stap voor stap kunt gaan ervaren wat wijsheid is.

Hoe maak je hierin een goede afweging?

Je kunt het vertrouwen in dit gezin langzaam opbouwen. Verzamel eerst meer informatie, want je twijfels zijn nu vooral gebaseerd op verhalen. Probeer een beter beeld te krijgen door bijvoorbeeld een keer mee naar binnen te gaan bij het brengen en halen en een praatje te maken met de ouders. Kijk hoe de sfeer in huis is en of het rustig en voorspelbaar voelt. Je hoeft geen inspectie te doen, je kunt gewoon je gevoel volgen.



Bouw de speelafspraken rustig op. Je hoeft je dochter niet meteen een hele middag daar te laten. Begin met een tussenstap: eerst kort spelen, bijvoorbeeld één of twee uur. Jij brengt en haalt haar zelf en zegt iets als: ‘Ik kom haar even binnen brengen’ en later kom je haar weer even binnen ophalen. Zo geef je je dochter ruimte, maar houd je toch zicht op de situatie.

Twee signalen

Er zijn twee signalen over de situatie bij het gezin: concrete risico’s zoals onvoorspelbare mensen, middelengebruik in huis en chaos. En verhalen over het verleden van de ouders. Vooral dat eerste is belangrijk, maar een moeilijk verleden betekent niet automatisch een onveilige situatie.



Zonder haar bang te maken, kun je je je dochter tijdens de eerste speeldate wat houvast geven. Ze mag altijd bellen als ze zich niet fijn voelt, jij komt haar altijd ophalen als ze dat wil en ze hoeft niets te doen wat ze niet wil. Dat vergroot haar gevoel van controle.

Ik zou het contact zeker niet verbieden, maar ook niet alles onbeperkt toestaan zonder zicht op de situatie te houden. Als je na een eerste indruk het gevoel hebt dat het onveilig is, dan is dat genoeg reden om het te begrenzen. In dat geval is het ook raadzaam om in gesprek te gaan met de ouders of de leerkracht van het meisje over haar veiligheid. Maar laten we uitgaan van het positieve, zo te horen ligt er een leuke speeldate voor je dochter in het verschiet!”

Meer weten over kinderen en opvoeding? Deze artikelen zijn de afgelopen tijd goed gelezen:

