Jacob (47): ‘Ik heb een goede smoes om met mijn kind (8) buiten de voorjaarsvakantie om op vakantie te gaan’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als met een hoop kopzorgen. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week de vraag van Jacob (47): „Ik heb de ultieme smoes om met mijn kind (8) buiten de voorjaarsvakantie om op vakantie te gaan. Zal ik dit plan doorzetten?”

Sofie schiet te hulp.

‘Plan om buiten de vakantie weg te gaan, doorzetten?’

„Beste Sofie,

Ik ben een alleenstaande vader en ik wil in de voorjaarsvakantie graag een weekje weg met mijn zoon. Nu is het zo dat de reis honderden euro’s goedkoper is als we een weekje eerder gaan. Maar mijn zoon is 8 en dus leerplichtig. Ik heb de ultieme smoes bedacht om toch eerder te gaan. Ik ben sinds kort zzp’er in de horeca en kan zeggen dat ik juist in de voorjaarsvakantie topdrukte verwacht. In zulke gevallen krijg je vaak toestemming van de school. Echter is dat in mijn geval niet helemaal waar, want mijn werk is niet seizoensgebonden.

Ik twijfel wel een beetje. Het voelt niet helemaal goed om te liegen tegen de school. Mijn ex-vrouw en ik hebben een goede verstandhouding met de directrice en dat wil ik graag zo houden. Aan de andere kant zou dit leugentje om bestwil me honderden euro’s schelen. Als alleenstaande vader en startende zzp’er heb ik het niet zo breed. In de zomer zijn mijn zoon en ik om die reden ook al niet op vakantie geweest. Wat zou jij doen?

Hoor graag je advies!

Jacob“

Het antwoord

„Goede vraag, Jacob! Ik snap je dilemma. Je wil eigenlijk niet de regels omzeilen, maar je wil je zoon wel iets moois geven binnen je financiële mogelijkheden.

Om met de deur in huis te vallen: ik zou niet liegen tegen de school. Je zegt zelf al dat jullie een goede band hebben met de directrice. Die vertrouwensband is belangrijk voor jou, maar vooral voor je zoon. Op het moment dat een smoes uitkomt (en dat gebeurt vaker dan ouders denken), ben je dat vertrouwen kwijt. En dat kan later, als er écht iets aan de hand is, tegen je werken.

Daarbij: kinderen van 8 voelen feilloos aan als een ouder iets doet wat eigenlijk niet mag. Zelfs als hij niet precies weet wat leerplicht is, pikt hij de spanning of deze geheime constructie waarschijnlijk wel op. Dat kan hem in een loyaliteitsconflict brengen: papa blij maken, maar ondertussen weten dat het eigenlijk niet mag. Dat is een last die je een kind niet wilt meegeven, hoe leuk de vakantie ook is.

In welke gevallen krijg je vrij buiten de schoolvakanties om? Soms kun je door je werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met je gezin op vakantie. Dat moet dan komen door de specifieke aard van je beroep. Bijvoorbeeld omdat je: Seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de toeristische of agrarische sector;

Met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties en je niet vervangbaar bent;

Als zelfstandige een groot deel van je inkomen mist als je tijdens de schoolvakanties weg bent. In dat geval kun je toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dat heet ‘beroep op vrijstelling’.

Wat kun je doen?

Ik zou het gesprek aangaan met school. Leg je situatie uit zoals je die hier schetst: alleenstaande vader, startende zzp’er, beperkte middelen en een vakantie die anders simpelweg niet haalbaar is. Vraag wat er mogelijk is. Soms kan er gekeken worden naar:

Eén of twee dagen eerder weg in plaats van een hele week

Gerichte afspraken over schoolwerk dat hij vooraf of achteraf kan doen

Je loopt het risico op een nee, maar dat is dan wel een eerlijke nee. En als het een ja wordt, ga je met een veel rustiger gevoel op vakantie.

Mocht school echt vasthouden aan de regels, dan is dat frustrerend. Dan kun je tegen je zoon zeggen: ‘We gaan later, want school is belangrijk, maar we maken er alsnog iets fijns van.’ Ook in eigen land of thuis zijn er genoeg leuke kinderactiviteiten te ondernemen!

Wat je ook besluit, het is goed dat je hier bewust over nadenkt. Hoe, waar en wanneer dan ook: een fijne vakantie!”

