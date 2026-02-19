Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Marie (29): ‘Ik trek mijn dochter (4) stiekem een luier aan naar school’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als met een hoop kopzorgen. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week het dilemma van Marie (29): „Ik trek mijn dochter (4) stiekem een luier aan naar school, maar twijfel wat wijsheid is.”

Sofie schiet te hulp.

Marie: ‘Ik trek mijn dochter (4) stiekem een luier aan naar school, maar twijfel wat wijsheid is’

„Beste Sofie,

Mijn dochter Rosie (4) is zindelijk en net gestart in groep 1. Toch vraagt ze op schooldagen soms om een luier. Ik denk omdat dat veilig voelt. Thuis heeft ze nooit ongelukjes en op school ook zelden. Ik geef er toch aan toe om haar die veiligheid te bieden, maar ik heb het niet met de juf besproken. Tijdens gym ontdekte de juf de luier en ze sprak mij erop aan. Ik schrok, maar wil Rosies behoefte serieus nemen. School is al spannend genoeg. We bouwen het nu af.

Nu twijfel ik: doe ik haar tekort door die luier te geven, of juist door ermee te stoppen? En had ik dit eerlijk moeten bespreken?

Groet,

Marie“

Het antwoord

„De start in groep 1 vraagt veel van een kind en je wilt haar in deze periode veiligheid bieden. Dat is waardevol.

Op 4-jarige leeftijd is teruggrijpen naar ‘jong’ gedrag heel normaal bij spannende overgangen. Een luier kan dan een symbool van veiligheid zijn. Maar omdat ze zindelijk is, lijkt haar vraag vooral emotioneel. En dan is de vraag: help je haar door die luier te geven, of door haar te helpen vertrouwen te ontwikkelen in haar eigen kunnen?

Boodschap

Door de luier te blijven geven, bevestig je onbedoeld dat school blijkbaar zó spannend is dat ze het niet zonder luier redt. Dat kan haar zelfvertrouwen ondermijnen. Door liefdevol te stoppen, geef je een andere boodschap: ‘Ik weet dat jij dit kunt, ook als het spannend is.’

Wat betreft de juf: openheid is belangrijk. School en ouders vormen samen een team. Door het niet te bespreken, kun je het vertrouwen bij de juf schaden. Ik zou adviseren alsnog het gesprek aan te gaan, je intentie uit te leggen en samen te kijken hoe jouw dochter ondersteund kan worden. Bijvoorbeeld door extra wc-momenten.

Blijf haar gevoel erkennen (‘School is spannend hè?’), maar koppel dat niet meer aan een luier. Zoek samen andere vormen van veiligheid: een knuffeltje in haar tas of een vast afscheidsritueel. Je doet haar niet tekort door te stoppen met een luier. Integendeel: je helpt haar juist groeien.”

