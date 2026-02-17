(Aanstaande) moeders maken zich zorgen over de toekomst, maar stellen zwangerschap niet uit
Acht op de tien (aanstaande) moeders maakt zich zorgen over de toekomst van hun kinderen, onder meer over geopolitieke spanningen, de krappe woningmarkt, technologische ontwikkelingen en financiële onzekerheid. Toch stellen zij het ouderschap niet uit.
Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Negenmaandenbeurs onder 1037 (aanstaande) moeders.
Zorgen onder (aanstaande) moeders
Een groot deel van de (aanstaande) moeders (85 procent) geeft aan dat ze zorgen hebben over de toekomst van hun kind(eren). Geopolitieke spanningen, de woningmarkt en financiële onzekerheid zijn belangrijke zorgenkindjes.
Toch zegt vijf op de zes (aanstaande) moeders dat deze zorgen géén reden zijn om af te zien van een zwangerschap. Ze leiden vooral tot bewuster nadenken. Financiële zekerheid, woonruimte, werk-privébalans, kinderopvang en mentale draagkracht zijn daarbij de zwaarstwegende factoren. Ouderschap wordt steeds minder als vanzelfsprekend gezien, en steeds meer als een bewuste keuze die voorbereiding vraagt.
Technologische ontwikkelingen en noodpakketten
36 procent van de ondervraagde (aanstaande) moeders maakt zich zorgen om technologische ontwikkelingen zoals social media en AI. Toch gebruikt 60 procent zelf ook AI-chatbots, bijvoorbeeld voor vragen over zwangerschap, bevalling, gezondheid, producten, voeding en de verzorging van het kind. De meeste moeders stellen meerdere keren per week vragen aan AI-chatbots, ongeveer één op de tien doet dat zelfs meerdere keren per dag.
De zorgen over de toekomst uiten zich ook in het samenstellen van een noodpakket. Eén op de zeven heeft een noodpakket klaarstaan, met spullen speciaal voor kinderen zoals lang houdbaar eten en drinken, luiers en kleding in een grotere maat.
