Deel dit artikel: Share App Mail Pin

125 meldingen over zieke Nederlandse kinderen en babyvoeding, Frankrijk onderzoekt sterfgevallen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft inmiddels 125 meldingen gekregen over teruggeroepen babyvoeding. Daarmee lijkt het aantal ouders op te lopen van wie een kind ziek is geworden en die een link vermoeden met de gedronken voeding. In Frankrijk is de zaak mogelijk ernstiger.

Nestlé heeft in tientallen landen, onder meer in Nederland, babyvoeding teruggeroepen om de mogelijke aanwezigheid van cereulide. Die giftige stof kan leiden tot braken en diarree. Ook Danone en Lactalis haalden babymelk uit de schappen.

Kinderopvanglocaties in Nederland ruimen babyvoeding inmiddels op, schreef Metro eerder deze maand. Poedermelk die op voorraad stond, wordt niet meer aan de kleintjes gegeven.

Aantal meldingen over babyvoeding stijgt snel

Bij de NVWA kwamen tot nu toe 125 meldingen binnen over teruggeroepen babyvoeding en ook nog 26 meldingen over overige voeding. Eerder sprak de autoriteit nog van tientallen meldingen. Er lopen ook verschillende onderzoeken. De NVWA is met name geïnteresseerd in ziektemeldingen waarbij niet-teruggeroepen voeding wordt genoemd.

👶 Ook flinke zorgen om speelzand Er zijn in ons land niet alleen zorgen over babyvoeding die kinderen mogelijk ziek maakt, ook speelzand staat negatief in de belangstelling. In meerdere speelzand-producten is asbest gevonden. Vezels van asbest zijn kankerverwekkend. Op veel kinderopvanglocaties is binnenspeelzand nu verwijderd. De Consumentenbond heeft informatie over welk speelzand gevaarlijk voor kinderen is.

Hoe nu verder met babyvoeding?

Een woordvoerder van de NVWA kan nog niets zeggen over mogelijke vervolgstappen, nu er zoveel meldingen over babyvoeding zijn. „Daar is nu nog geen uitspraak over te doen, omdat dit zal afhangen van de constateringen.”

In andere landen zijn de laatste tijd soortgelijke meldingen gedaan. In Frankrijk zijn daarnaast ook drie sterfgevallen gemeld van baby’s die teruggeroepen voeding hadden gedronken. Franse onderzoeken hiernaar lopen nog, maar tot nu toe hebben de autoriteiten nog niet vastgesteld dat de overlijdens daadwerkelijk zijn veroorzaakt door de babyvoeding. Dat heeft ermee te maken dat de aanwezigheid van de giftige stof in de ontlasting alleen niet voldoende is om conclusies te trekken. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn geweest van buikgriep.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties