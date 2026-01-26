Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Moedermelk uit het lab: start-up onderzoekt alternatief voor babyvoeding

Borstvoeding wordt wereldwijd gezien als de beste voeding voor baby’s. Toch lukt het lang niet alle ouders om hun kind (genoeg) borstvoeding te geven. Ze kunnen dan kunstmatige babyvoeding geven aan hun kind. Tegelijk verschilt de samenstelling sterk van die van menselijke moedermelk. Een Franse start-up wil die kloof verkleinen, met moedermelk die buiten het lichaam wordt geproduceerd.

De Franse start-up Nūmi werkt aan een technologie om menselijke melk te produceren in een laboratorium, schrijft het Franse dagblad Le Figaro. Dat gebeurt met behulp van menselijke borstkliercellen. Deze technologie bevindt zich nog in de onderzoeksfase, maar er is internationaal veel belangstelling voor.

Kunstmatige babyvoeding is niet zo voedzaam als moedermelk

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert om baby’s de eerste zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven. In de praktijk blijkt dat voor veel gezinnen moeilijk haalbaar. Niet alle moeders zijn in staat hun kind borstvoeding te geven, onder meer door medische problemen, mentale belasting of een gebrek aan ondersteuning. Soms zijn er ook praktische problemen. Zo voldoen kolfruimtes op de werkplek lang niet altijd aan de wettelijke eisen. Metro schreef al eerder een artikel met adviezen om borstvoeding geven langer vol te houden.

Hoewel huidige babyvoeding veilig is en aan strenge eisen voldoet, blijft het lang niet zo goed en voedzaam als moedermelk. Moedermelk bevat honderden waardevolle stoffen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de baby. Denk bijvoorbeeld aan specifieke vetzuren, suikers, antistoffen en afweercellen. Deze dragen bij aan de ontwikkeling van het immuunsysteem en de darmen van baby’s. Veel van die stoffen zijn moeilijk exact na te bootsen.

Hoe werkt de technologie van de ‘nieuwe’ moedermelk?

Nūmi kiest voor een biotechnologische aanpak die vergelijkbaar is met technieken uit de medische wereld en de kweekvleesindustrie. Het bedrijf werkt met menselijke borstkliercellen, die in een gecontroleerde laboratoriumomgeving worden gekweekt. Onder de juiste omstandigheden vertonen deze cellen eigenschappen van lactatie en produceren melkachtige componenten.

Het doel is niet om natuurlijke borstvoeding te vervangen, maar om een alternatief te ontwikkelen dat biologisch gezien dichter bij menselijke melk ligt dan de babyvoeding die gebaseerd is op koemelk.

Nog geen product op de markt

De technologie staat nog in de kinderschoenen en is nog niet getest of goedgekeurd voor consumptie. Wel timmert de start-up hard aan de weg. In 2023 haalde het bedrijf zo’n 3 miljoen euro aan startkapitaal op om het onderzoek voort te zetten en de technologie verder te ontwikkelen. Het team bestaat uit een groeiende groep wetenschappers en ingenieurs.

Een van de grootste uitdagingen is regelgeving. In Europa vallen dit soort producten onder de categorie novel foods. Dit houdt in dat uitgebreide veiligheidstests en goedkeuringsprocedures nodig zijn voordat verkoop mogelijk is. Het is nog onduidelijk wanneer het product voor het eerst te koop zal zijn. Dat kan pas na het succesvol doorlopen van al die tests en procedures.

Ethische vragen

Het idee van moedermelk uit het lab roept ethische vragen op. Sommigen mensen zijn bang voor commercialisering van het moederschap. Anderen wijzen juist op de voordelen voor ouders die geen borstvoeding kunnen geven en voor kwetsbare groepen zoals te vroeg geboren baby’s.

