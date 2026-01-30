Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Loes Haverkort schittert weer als Daan in Moedermaffia!: ‘Moeder zijn is echt de rol van m’n leven’

Moeder zijn betekent dag in dag uit balanceren en zelden goed genoeg zijn. Dat overkomt Daan vanaf vandaag in het derde seizoen van de populaire serie Moedermaffia! Metro spreekt met deze Daan, hoofdrolspeelster Loes Haverkort. „Die moedermaffia zit vooral in haar hoofd.”

Daan uit Moedermaffia! is een nogal geliefd personage onder de Videoland-kijkers. De gescheiden moeder van Pip (een koppige tiener inmiddels) en Boris moet opnieuw alle ballen in de lucht houden. Toen zij de voogdij over Pip ooit dreigde te verliezen aan haar ex Jorrit (Benja Bruijning) volgde zij zowaar een ouderschapscursus. De kritiek op haar moederschap is ook nu weer niet mals en ze raakt steeds verder klem tussen wat er van haar verwacht wordt en wat ze zelf nodig heeft. Wie Daan als kijker een beetje kent: bij dat laatste zoekt ze de grenzen nog weleens op (of gaat daar overheen).

Ook terug in Moedermaffia! 3: Benja Bruijning, Eva Laurenssen, Nola Frensdorf en Beppie Melissen (‘wereldberoemd’ als Cor in Gooische Vrouwen). De cast is deze keer versterkt met onder meer Birgit Schuurman, Sanne Wallis de Vries en Carolien Spoor.

Loes Haverkort belooft een lach en een traan

Als Metro Loes Haverkort (45) aan de telefoon heeft, maakt zij een wandeling tijdens een werkvakantie in Frankrijk. Met haar gezin woonde zij enige tijd in een heerlijk boerderijtje op het Franse platteland, maar sinds enkele jaren zijn zij met zoon en dochter weer Amsterdammers. Loes Haverkort is al wandelend enthousiast over de nieuwe Moedermaffia!: „Ik heb alles al gezien. Het is erg grappig moet ik zeggen, maar ook ontroerend. Ik ben steeds blijer al we weer mogen draaien. Je kent elkaar nu, we zijn een hechte en leuke groep en we zijn allemaal telkens benieuwd wat er nu weer met onze personages gaat gebeuren.”

Wat mag of wil de actrice over de verhaallijn van Daan kwijt? „Daan wil eindelijk naar Mexico om een restaurant te beginnen. Ook Pip en haar moeder (Beppie Melissen als ‘moppersmurf’ Cecilia, red.) moeten mee. Pip begint echter écht te puberen en Daans moeder wordt ziek. Zij wil middels euthanasie uit het leven stappen. Pip doet er alles aan om dat tegen te gaan en ondertussen moet mijn personage haar kind en moeder proberen los te laten. Daar gaat dit seizoen eigenlijk om, loslaten. Natuurlijk valt er weer heel wat te lachten, maar Moedermaffia! 3 heeft ook een behoorlijke traan.”

Moedermaffia in het hoofd

Je zou kunnen zeggen dat de moedermaffia vooral bestaat om wat vrouwen om Daan heen. Loes Haverkort vindt dat het vooral in Daans hoofd zit. „Zij gaat nogal wat grenzen voorbij in de opvoeding, pakt veel dingen verkeerd aan. Ze doet dingen die zij eigenlijk niet eens wil. Dat is heerlijk om te spelen. Eva Laurenssen als Monique (‘mevrouw Protocol’ zou Metro haar noemen) schiet in haar streven naar perfectie alle kanten op. Ze wil met Jorrit zo graag een tweede kindje, hoever zal zij daarin gaan? Ook Benja als Jorrit maakt een mooie ontwikkeling door. Gaat hij eindelijk eens doen wat hij zo graag wil, in plaats van het sulletje te blijven?”

🎥 Loes Haverkort in het kort Loes Haverkort werd geboren in Almelo. Films die op haar cv staan zijn onder meer: iHostage, Redbad en Ja, ik wil! Op tv zagen we haar in Oogappels, DNA, Celblok H en natuurlijk als het gezicht van Moedermaffia! Haverkort heeft ook een lange theatergeschiedenis. Zij speelde bijvoorbeeld Charlotte in de allereerste cast van Soldaat van Oranje. Als deelnemer was zij onder meer te zien in Het Perfecte Plaatje en onlangs als verliezend finalist in het jubileumseizoen 25 jaar Wie Is De Mol?

Loes Haverkort alleen op het schoolplein

In haar tijd in Frankrijk maakte Loes Haverkort de torenhoge verwachtingen, waar ouders zo vaak mee te kampen hebben, helemaal niet mee. „Nee, het was heel anders dan in Nederland. Van vaders en moeders wordt in Frankrijk verwacht dat ze beiden fulltime werken. Basisscholen zijn daarom van 07.00 tot 18.00 uur open of zo. De kinderen die er de hele dag zijn, eten er ook warm. Ik was werkelijk de enige moeder die om vier uur op het schoolplein stond om haar kinderen op te halen.”

Inmiddels zitten de zoon en dochter van Loes Haverkort – 14 en 12 – in de hoofdstad op de middelbare school. „Ja, ik heb nu, als je het met de serie vergelijkt, mijn eigen jongensvoorbeeld en een Pip van 12. Dat de kinderen inmiddels tieners zijn, vind ik alleen maar harstikke leuk. Het is, in ieder geval nu nog, een gezellige leeftijd waarbij een oppas niet meer nodig is. Ze hebben allebei eigen karakters en we voeren leuke gesprekken. Zelf vind ik het best spannend en een beetje lastig dat ze nu op de middelbare school zitten, maar ik ben heel trots op ze.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Ik had geen idee’

Ergens begrijpt Loes Haverkort wel dat die moedermaffia zich in het hoofd van haar personage heeft genesteld. Dat vergelijkt ze met de tijd dat zij zelf moeder werd: „Je hoopt maar dat je alles goed doet en dat je kinderen gelukkig zijn. Maar hoe je dat voor mekaar krijgt, ik had geen idee! Er zijn boeken vol geschreven over opvoeden, maar elk kind is anders. Ik heb heus weleens een kindercoach om advies gevraagd, maar je doet het vooral zelf. Ik vond het ook nogal wat, moeder zijn vind ik de grootste rol van mijn leven.”

Haverkort was bij het opvoeden niet zo’n moeder die elk ‘kinderdingetje’ op social media deelde. „Nee, als ik al iets postte, dan zag je ze van de achterkant en niet hun gezicht. Als ik tegenwoordig iets van ze wil plaatsen, vraag ik eerst of zij dat zelf leuk vinden en dat is eigenlijk altijd wel zo. Ik ben niet zo van het pochen verder, maar nogmaals: ik ben echt trots op ze hè! Haha.”

DM’s voor Loes Haverkort

Moedermaffia! wordt geschreven (Anjali Taneja) en geregisseerd (Anna van Keimpema) door vrouwen. Vindt Loes Haverkort dat een voordeel of maakt het niet zoveel uit? De hoofdrolspeelster denkt heel even na: „Toch een voordeel denk ik en in ieder geval leuk. Het is zo echt een vrouwenserie geworden, die ook door vrouwen is gemaakt. Anjali en Anna weten de verhalen voor iedereen herkenbaar te maken, denk aan het alle ballen hoog houden.”

Is het eigenlijk, wat overdreven gezegd, ‘niets’ voor mannen / vaders dan? „Oh jawel, natuurlijk. Ik vind het ook alleen maar leuk dat er mannen kijken en dat gebeurt zeker, als ik naar mijn DM’s kijk. Ik krijg best veel berichten van mannen die hard moeten lachen. Ze waarderen de humor wel, vooral omdat die soms een beetje hard is.”

Moedermaffia! is nu volledig te streamen via Videoland.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties