Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Mijn zoon (4) heeft zijn eerste kerstdiner op school, maar mijn baas verwacht dat ik op de kerstborrel ben’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap intens mooi, maar ook een aaneenschakeling van dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders.

Deze week de vraag van Marit (34): „Mijn zoon (4) heeft zijn eerste kerstdiner op school, maar mijn baas verwacht dat ik op de kerstborrel ben.”

Opvoedvraag: ‘Kerstdiner van zoon overslaan voor kerstborrel op werk?’

„Lieve Sofie,

Mijn zoon van 4 zit sinds het begin van dit schooljaar op school. Ik ben apetrots op hem en ben een erg betrokken ouder op school. Ik probeer bij iedere gelegenheid aanwezig te zijn, zoals bij de Sinterklaasviering en de sportdag. Deze week heeft hij zijn eerste kerstdiner op school met zijn kleuterklas. Ik smelt al bij het idee dat er 25 kleuters aan hun mooi gedekte tafeltjes zitten. Maar deze week werd het ineens onzeker of ik er wel bij kan zijn, want het kerstdiner valt samen met de kerstborrel op mijn werk.

Mijn baas heeft aangegeven dat hij van me verwacht dat ik naar de kerstborrel kom, want daar komen ook alle klanten en opdrachtgevers. Op deze borrel is zichtbaarheid belangrijk, zegt hij. Ik heb gezegd dat ik het eerste kerstdiner van mijn zoon op school niet wil missen, maar toen vroeg hij of mijn man daar niet naartoe kon gaan. Hij was duidelijk not amused.

Ik wil mijn baas niet teleurstellen, maar ik wil veel liever bij het eerste kerstdiner van mijn zoon zijn. Ik snap de waarde van de kerstborrel op werk, maar ik vind het kerstdiner belangrijker. Combineren is onmogelijk, want het valt precies op hetzelfde moment. Wat is wijsheid?

Groetjes,

Een gemotiveerde werkneemster én ouder op school“

Het antwoord

Wat een lastig dilemma, Marit. Dit is helaas een dilemma dat we veel horen. Het is niet alleen een agenda-conflict, maar het gaat ook over loyaliteit en de wens om het ‘goed’ te doen voor iedereen.

Allereerst: er is geen perfecte oplossing. Je kunt jezelf niet in tweeën splitsen, dus wat je ook kiest, er blijft altijd iets knagen. En dat is precies waarom dit zo’n lastige situatie is.

Belangrijk om te weten is dat je niet minder betrokken of liefdevol bent als je niet bij dit kerstdiner bent. Voor een kind van 4 zit verbinding vooral in de dagelijkse dingen: samen ontbijten, aandacht na school en troost geven als iets lastig is. Eén gelegenheid missen, hoe belangrijk dat ook voor je is, doet daar niets aan af. Je kind kan jou nog steeds de belangrijkste op aarde vinden, ook als papa meegaat.

Tegelijkertijd mag jouw gevoel er zijn. Als jij voelt: dit is zijn eerste kerstdiner, dit raakt me, dan is dat geen aanstellerij, maar een moederhart dat spreekt. Het is logisch dat je daar liever bij wilt zijn, het is een mijlpaal!

Betrokkenheid dwing je niet af

Wat betreft de kerstborrel op je werk, soms zijn er momenten waarin aanwezigheid zwaar weegt, bijvoorbeeld vanwege klanten of zichtbaarheid. Maar als je het mij vraagt: organisaties die dit soort momenten verplicht maken, maken de keuze voor ouders eigenlijk heel makkelijk. Want een borrel die je móét bijwonen, is per definitie minder verbindend dan een bijeenkomst waar je zó graag bij wilt zijn dat je alles laat vallen. Echte betrokkenheid dwing je niet af.

Wat is dan wijsheid?

Kijk eerlijk naar jezelf: waar krijg ik later meer spijt van?

Besef dat geen enkele keuze iets zegt over jouw prioriteiten als ouder op de lange termijn.

En je mag ook een praktische oplossing kiezen, zoals je man laten gaan en er thuis samen iets bijzonders van maken. Of juist op je werk aangeven dat dit voor jou een grens is.

Welke keuze je ook maakt: veroordeel jezelf niet. Liefde en verbinding kun je op heel veel manieren laten zien. Fijne feestdagen!”

Lees op J/M Ouders het (kerst)verhaal van Quinty (47): ‘Na de feestdagen wil ik van mijn man scheiden’

Ook jouw opvoedvraag stellen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties